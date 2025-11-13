Detuvieron a un hombre por abusar de dos alumnas en Ciudad Universitaria

Un hombre de 23 años fue detenido el miércoles por la tarde en Ciudad Universitaria , en el barrio porteño de Belgrano , tras ser denunciado por dos estudiantes por abuso sexual simple.

Según la denuncia de las estudiantes, el terrible hecho ocurrió en el Pabellón 3 de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) , donde ambas afirmaron haber sido manoseadas por el sospechoso.

El acusado fue arrestado por la Policía de la Ciudad luego de un llamado de alerta al 911. Según las fuentes policiales, los efectivos de la Comisaría Vecinal 13B acudieron al lugar alrededor de las 11:30 del miércoles y tomaron contacto con las dos víctimas, de 19 y 27 años.

Ambas relataron que fueron abordadas por el mismo hombre en diferentes áreas del pabellón, donde el sujeto las tocó por encima de la ropa sin que mediara amenaza ni violencia física.

El joven detenido por abuso a estudiantes de la Ciudad Universitaria.

El joven detenido por abuso a estudiantes de la Ciudad Universitaria.

El sospechoso no forma parte de la comunidad universitaria, y por el momento no se ha determinado cómo logró ingresar al edificio donde se dictan clases del Ciclo Básico Común (CBC) y otras carreras de diseño.

Qué llevaba consigo el detenido

Tras denunciar el abuso, los propios estudiantes y personal no docente de la institución retuvieron al sujeto hasta que arribó la policía al interior del campus. Durante la requisa realizada al detenido, los agentes encontraron entre sus pertenencias un arma de juguete, con el que habría amenazado a las jóvenes.

Captura de pantalla 2025-11-13 132116 El arma que el detenido llevaba consigo para amenazar a sus víctimas. X

El caso quedó bajo la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 39, a cargo del juez Santiago Carlos Bignone, con la Secretaría N.º 135. Desde el juzgado se dispuso la detención formal del imputado, que quedó acusado del delito de abuso sexual simple.

Por otro lado, las dos estudiantes recibieron la asistencia correspondiente del SAME y de personal especializado, aunque ambas decidieron no aceptar la atención médica ni psicológica ofrecida por los equipos que intervinieron en el lugar.