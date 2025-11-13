Día Nacional contra el Grooming: el engaño digital que pone en riesgo a nuestros niños

Cada día, miles de niños y adolescentes se conectan para jugar, estudiar o conversar, sin imaginar que detrás de las pantallas puede esconderse un adulto que busca manipularlos. El 13 de noviembre, Día Nacional de la Lucha contra el Grooming , nos recuerda que el mayor peligro digital no siempre está en el dispositivo, sino en el silencio que los grandes.

Este año, la fecha cobra especial relevancia frente a medidas como el bloqueo de la plataforma Roblox en escuelas de Mendoza, sumándose a CABA, Córdoba y Misiones. Aunque la intención es reducir los riesgos de contacto entre menores y adultos con fines delictivos, el desafío real sigue siendo educativo.

El grooming es un proceso planificado de manipulación y abuso sexual infantil mediado por tecnología. No ocurre de forma repentina: el agresor se infiltra en el entorno digital del menor a través de redes sociales, videojuegos o chats, ganando su confianza con halagos, empatía fingida y una lectura precisa de sus vulnerabilidades.

El peligro radica en su sutileza. El vínculo se construye lentamente hasta generar dependencia emocional. El niño o adolescente comienza a sentirse especial o comprendido, sin advertir que el afecto es una trampa. Luego llegan el chantaje, la amenaza y la coerción. El poder del groomer se sostiene en el miedo, la vergüenza y el aislamiento que logra imponer.

Las víctimas suelen ser menores que buscan reconocimiento o afecto. Pero no se trata solo de contextos vulnerables: cualquier niño que navegue sin supervisión puede ser engañado. El impacto emocional es profundo: ansiedad, culpa, miedo y un sentimiento de traición que muchas veces impide pedir ayuda.

El groomer, por su parte, se oculta en el anonimato, adopta identidades falsas y utiliza un lenguaje afectivo para manipular. Su objetivo no es solo obtener material íntimo, sino controlar y someter.

Educación digital: el verdadero antídoto

Bloquear plataformas puede ser una medida preventiva, pero la educación digital es la herramienta más poderosa para enfrentar el grooming. Padres, docentes y adultos responsables deben promover el diálogo, enseñar a reconocer señales de alerta y crear entornos donde los niños se sientan seguros para hablar.

No se trata de prohibir, sino de acompañar y educar. Porque no podemos prevenir lo que no conocemos. En la era digital, la ignorancia no es neutral: es el terreno más fértil para el delito.

* Lic. Eduardo Muñoz. Criminólogo. Divulgador en Medios. Análisis criminológico aplicado a temas sociales de actualidad y seguridad.

linkedin.com/in/eduardo-muñoz-seguridad

[email protected]

IG: @educriminologo