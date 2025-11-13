Paso a Chile: tránsito normal y buen tiempo en la cordillera mendocina
El paso a Chile funciona con normalidad y sin restricciones, según informó el Ministerio del Interior.
El Paso Internacional Cristo Redentor, para este jueves 13 de noviembre, se encuentra habilitado las 24 horas para todo tipo de vehículos. El tránsito se desarrolla con normalidad en ambos sentidos de circulación, luego de que se despejara la zona donde días atrás se produjo un siniestro vial entre camiones.
Desde el Ministerio del Interior confirmaron que el Sistema Integrado Cristo Redentor funciona sin restricciones, tanto para autos particulares como para ómnibus y transporte de cargas. Además, a primera hora de este jueves, la temperatura en alta montaña era baja pero estable:
Te Podría Interesar
- Uspallata registró 3°
- Punta de Vaca: -1°
- Puente del Inca: -2°
- Las Cuevas: -3°
Las autoridades recomiendan conducir con precaución, especialmente en sectores con formación de hielo. También, solicitan a los conductores planificar sus viajes con anticipación y consultar los reportes oficiales antes de emprender el cruce.
Paso Pehuenche también operativo
Por su parte, el Paso Pehuenche, en el sur mendocino, también se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos, aunque con horario restringido. El cruce funciona entre las 9.00 y las 18.00 para la salida desde Argentina, y hasta las 19 para el ingreso desde Chile.