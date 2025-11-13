Paso a Chile: tránsito normal y buen tiempo en la cordillera mendocina

El paso a Chile funciona con normalidad y sin restricciones, según informó el Ministerio del Interior.

El cruce internacional se encuentra operativo las 24 horas para todo tipo de vehículos, con buena visibilidad y sin demoras.

El Paso Internacional Cristo Redentor, para este jueves 13 de noviembre, se encuentra habilitado las 24 horas para todo tipo de vehículos. El tránsito se desarrolla con normalidad en ambos sentidos de circulación, luego de que se despejara la zona donde días atrás se produjo un siniestro vial entre camiones.

Desde el Ministerio del Interior confirmaron que el Sistema Integrado Cristo Redentor funciona sin restricciones, tanto para autos particulares como para ómnibus y transporte de cargas. Además, a primera hora de este jueves, la temperatura en alta montaña era baja pero estable:

Uspallata registró 3°

Punta de Vaca: -1°

Puente del Inca: -2°

Las Cuevas: -3° paso internacional 13-11 Las autoridades recomiendan conducir con precaución, especialmente en sectores con formación de hielo. También, solicitan a los conductores planificar sus viajes con anticipación y consultar los reportes oficiales antes de emprender el cruce.