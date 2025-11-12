LATAM cancela vuelos por la inminente huelga de pilotos en Chile

La aerolínea más grande de América Latina confirmó la suspensión de vuelos programados para el 12 y 13 de noviembre.

La medida afecta a cerca del 10 % de los pasajeros con origen o destino en Chile.

La compañía LATAM Airlines Group, la principal aerolínea de América Latina, comunicó en las últimas horas la cancelación de varios vuelos debido a la huelga convocada por el Sindicato de Pilotos de LATAM (SPL), prevista para comenzar a la medianoche del miércoles. La medida impactará los viajes programados para los días 12 y 13 de noviembre.

“Siguiendo con nuestro compromiso con todos los pasajeros que tienen vuelos programados en estas fechas y con el propósito de entregarles tranquilidad y el apoyo necesario, hemos implementado medidas para reducir el número de personas afectadas y ofrecerles la mejor alternativa posible”, señaló el vicepresidente de Clientes de LATAM Airlines Group, Paulo Miranda.

Según informó la compañía, las cancelaciones afectarán aproximadamente al 10 % de los pasajeros con origen o destino en Chile. Para mitigar el impacto, se habilitaron opciones de cambio de fecha, ruta o devolución total del pasaje.

LATAM y un llamado al diálogo “LATAM reafirma su disposición permanente al diálogo con el sindicato y su compromiso de alcanzar un acuerdo beneficioso para todas las partes”, agregó la empresa a través de un comunicado oficial.

El conflicto gremial se agudizó tras el rechazo del 97 % de los pilotos afiliados al SPL a la última propuesta presentada por la aerolínea. Según el sindicato, la votación refleja “unidad y un mensaje claro” respecto de la necesidad de “recuperar las condiciones previas a 2020 para los pilotos, tal como ya ocurrió con otros estamentos de la compañía”.