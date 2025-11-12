LATAM cancela vuelos por la inminente huelga de pilotos en Chile
La aerolínea más grande de América Latina confirmó la suspensión de vuelos programados para el 12 y 13 de noviembre.
La compañía LATAM Airlines Group, la principal aerolínea de América Latina, comunicó en las últimas horas la cancelación de varios vuelos debido a la huelga convocada por el Sindicato de Pilotos de LATAM (SPL), prevista para comenzar a la medianoche del miércoles. La medida impactará los viajes programados para los días 12 y 13 de noviembre.
“Siguiendo con nuestro compromiso con todos los pasajeros que tienen vuelos programados en estas fechas y con el propósito de entregarles tranquilidad y el apoyo necesario, hemos implementado medidas para reducir el número de personas afectadas y ofrecerles la mejor alternativa posible”, señaló el vicepresidente de Clientes de LATAM Airlines Group, Paulo Miranda.
Según informó la compañía, las cancelaciones afectarán aproximadamente al 10 % de los pasajeros con origen o destino en Chile. Para mitigar el impacto, se habilitaron opciones de cambio de fecha, ruta o devolución total del pasaje.
LATAM y un llamado al diálogo
“LATAM reafirma su disposición permanente al diálogo con el sindicato y su compromiso de alcanzar un acuerdo beneficioso para todas las partes”, agregó la empresa a través de un comunicado oficial.
El conflicto gremial se agudizó tras el rechazo del 97 % de los pilotos afiliados al SPL a la última propuesta presentada por la aerolínea. Según el sindicato, la votación refleja “unidad y un mensaje claro” respecto de la necesidad de “recuperar las condiciones previas a 2020 para los pilotos, tal como ya ocurrió con otros estamentos de la compañía”.
Antecedentes de la compañía
LATAM, surgida en 2012 tras la fusión entre Lan (Chile) y Tam (Brasil), logró salir a fines de 2022 del proceso de reestructuración bajo el Capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos, al que se había acogido en mayo de 2020 debido al fuerte impacto de la pandemia de covid-19 sobre el sector aéreo.