Presenta:

Sociedad

|

controladores aéreos

Se levantó el paro de controladores aéreos: cómo sigue la medida de fuerza

Los controladores aéreos levantaron el paro anunciado para este jueves y viernes. Sin embargo, seguirían en pie las demás jornadas de reclamos.

MDZ Sociedad

Se levantó el paro de controladores aéreos anunciado para este jueves.

Se levantó el paro de controladores aéreos anunciado para este jueves.

ATEPSA

Desde el gremio de los controladores aéreos, informaron que se levantó el paro anunciado para este jueves 26 y el viernes 27 de febrero, luego de ser convocados por la Secretaría de Trabajo de la Nación a una instancia de diálogo.

Pasadas las 13 horas, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) indicó que se abrió un espacio más de diálogo, por lo que se decidió dar marcha atrás con la medida de fuerza dispuesta para el jueves y viernes. No obstante, el resto de las fechas seguiría en pie el paro en reclamo por una mejora salarial.

Te Podría Interesar

Para este jueves 26 y el viernes 27, el gremio había establecido interrupciones de tres horas diarias en el servicio, afectando, durante ese período, a los vuelos de cabotaje y los internacionales. Con la suspensión del paro, se normaliza de forma transitoria el servicio de operación aérea.

Cómo sigue la medida de fuerza de los controladores aéreos

Pese a que el gremio definió el levantamiento del paro para este jueves y viernes, por el momento, seguiría en pie la interrupción de actividades durante tres horas para los días sábado 28, domingo 1 de marzo y el lunes 2.

Durante el paro, el sindicato no autorizará despegues, lo que podría generar demoras, cancelaciones y reprogramaciones tanto en vuelos comerciales regulares como en servicios privados los días sábado, domingo y lunes.

El cronograma de paro de controladores aéreos:

  • Sábado: de 13 a 16
  • Domingo 1° de marzo: de 9 a 12
  • Lunes 2: de 5 a 8

Aun así, el gremio aclaró que quedarán exceptuadas todas las operaciones declaradas en emergencia, así como vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales y aquellos vinculados a búsqueda y salvamento.

Archivado en

Notas Relacionadas