Se levantó el paro de controladores aéreos: cómo sigue la medida de fuerza

Los controladores aéreos levantaron el paro anunciado para este jueves y viernes. Sin embargo, seguirían en pie las demás jornadas de reclamos.

Desde el gremio de los controladores aéreos, informaron que se levantó el paro anunciado para este jueves 26 y el viernes 27 de febrero, luego de ser convocados por la Secretaría de Trabajo de la Nación a una instancia de diálogo.

Pasadas las 13 horas, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) indicó que se abrió un espacio más de diálogo, por lo que se decidió dar marcha atrás con la medida de fuerza dispuesta para el jueves y viernes. No obstante, el resto de las fechas seguiría en pie el paro en reclamo por una mejora salarial.

Para este jueves 26 y el viernes 27, el gremio había establecido interrupciones de tres horas diarias en el servicio, afectando, durante ese período, a los vuelos de cabotaje y los internacionales. Con la suspensión del paro, se normaliza de forma transitoria el servicio de operación aérea.

Cómo sigue la medida de fuerza de los controladores aéreos Pese a que el gremio definió el levantamiento del paro para este jueves y viernes, por el momento, seguiría en pie la interrupción de actividades durante tres horas para los días sábado 28, domingo 1 de marzo y el lunes 2.

Durante el paro, el sindicato no autorizará despegues, lo que podría generar demoras, cancelaciones y reprogramaciones tanto en vuelos comerciales regulares como en servicios privados los días sábado, domingo y lunes.