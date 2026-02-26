Se levantó el paro de controladores aéreos: cómo sigue la medida de fuerza
Los controladores aéreos levantaron el paro anunciado para este jueves y viernes. Sin embargo, seguirían en pie las demás jornadas de reclamos.
Desde el gremio de los controladores aéreos, informaron que se levantó el paro anunciado para este jueves 26 y el viernes 27 de febrero, luego de ser convocados por la Secretaría de Trabajo de la Nación a una instancia de diálogo.
Pasadas las 13 horas, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) indicó que se abrió un espacio más de diálogo, por lo que se decidió dar marcha atrás con la medida de fuerza dispuesta para el jueves y viernes. No obstante, el resto de las fechas seguiría en pie el paro en reclamo por una mejora salarial.
Para este jueves 26 y el viernes 27, el gremio había establecido interrupciones de tres horas diarias en el servicio, afectando, durante ese período, a los vuelos de cabotaje y los internacionales. Con la suspensión del paro, se normaliza de forma transitoria el servicio de operación aérea.
Cómo sigue la medida de fuerza de los controladores aéreos
Pese a que el gremio definió el levantamiento del paro para este jueves y viernes, por el momento, seguiría en pie la interrupción de actividades durante tres horas para los días sábado 28, domingo 1 de marzo y el lunes 2.
Durante el paro, el sindicato no autorizará despegues, lo que podría generar demoras, cancelaciones y reprogramaciones tanto en vuelos comerciales regulares como en servicios privados los días sábado, domingo y lunes.
El cronograma de paro de controladores aéreos:
- Sábado: de 13 a 16
- Domingo 1° de marzo: de 9 a 12
- Lunes 2: de 5 a 8
Aun así, el gremio aclaró que quedarán exceptuadas todas las operaciones declaradas en emergencia, así como vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales y aquellos vinculados a búsqueda y salvamento.