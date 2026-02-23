Alerta por 5 días de paro en aeropuertos: cuándo son y en qué horarios

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) confirmó cinco paros que afectarán los despegues en todo el país.

El conflicto salarial en el sector aeronáutico vuelve a tensarse, esta vez de la mano de quienes gestionan la seguridad en tierra y aire. Los controladores aéreos anunciaron un cronograma de paros que no implica el cierre de aeropuertos, pero sí la paralización de autorizaciones de despegue y recepción de planes de vuelo en franjas horarias específicas.

El cronograma de paros en los aeropuertos Este es el detalle de los horarios en los que se verán interrumpidas las operaciones en los aeropuertos:

Jueves 26 de febrero: de 15 a 18. Afecta a toda la aviación.

Viernes 27 de febrero: de 19 a 22. Afecta a toda la aviación.

Sábado 28 de febrero: de 13 a 16. Afecta a la aviación general y no regular.

Domingo 1° de marzo: de 9 a 12. Afecta a vuelos comerciales regulares.

Lunes 2 de marzo: de 5 a 8. Afecta a toda la aviación. Dato Clave: Este martes 24 de febrero, el gremio realizará una asamblea general. De esta reunión podría surgir una postergación de las medidas si hay una oferta superadora, o bien la confirmación definitiva del plan de lucha.

¿Cómo afecta esto a los vuelos? A diferencia de otros paros, la medida de Atepsa es técnica: los controladores dejan de autorizar movimientos en tierra. Esto significa que: