Paso a Chile: estado actual y pronóstico en el inicio de la semana

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación y para todo tipo de vehículos.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

Para este lunes, el pronóstico de la Oficina de Vigilancia Meteorológica señala cielo despejado en alta montaña durante toda la jornada. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 8°

Punta de Vaca: 5°

Puente del Inca: 0°

Las Cuevas: - 1° En el inicio de la semana, aún no se registran demoras considerables en los complejos aduaneros Los Libertadores (Chile) y Horcones (Argentina).

Previo a iniciar viaje hacia Chile las autoridades recomiendan corroborar el estado del tiempo y la transitabilidad en alta montaña para evitar inconvenientes. El estado del paso a Chile se puede consultar en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche, otra de las alternativas para cruzar a Chile, se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios: