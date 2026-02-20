Reabre el paso a Chile tras las tareas de desinfección: a partir de qué hora

El paso a Chile permanece cerrado desde el jueves tras la detección de un mosquito macho presuntamente portador del vector Aedes Aegypti.

"Las autoridades del vecino país han informado la necesidad de realizar tareas preventivas de desinfección y control sanitario en la totalidad de las instalaciones del complejo fronterizo Los Libertadores", informaron.

Finalmente, el paso a Chile reabre este viernes 20 de febrero a partir de las 12 para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación.

Cabe recordar que no se trata de la primera vez que las autoridades chilenas solicitan la interrupción del paso Cristo Redentor. En febrero de 2025, se produjo una medida similar tras el hallazgo del mosquito asociado al contagio de dengue y fiebre amarilla.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso se frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: