Tras el fin de semana XXL, cómo está el paso a Chile

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado este miércoles para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar las 24 horas.

Tras el fin de semana XXL por Carnaval, las autoridades informaron que la circulación es fluida tanto en Los Libertadores (Chile) como en Horcones.

Para la jornada, la Oficina de Vigilancia Meteorológica anticipa "cielo generalmente despejado". A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 9°

Punta de Vaca: 5°

Puente del Inca: 2°

Las Cuevas: 1° De acuerdo al pronóstico, la estabilidad en alta montaña se mantendría durante los próximos días.

Antes de iniciar viaje las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. Se puede hacer la consulta en la web oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera/cristo-redentor.