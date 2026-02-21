Atención: por la Vuelta de Mendoza habrá cortes en el paso a Chile

La transitabilidad del camino hacia el paso a Chile tendrá algunas complicaciones durante esta mañana, debido a que se realizará la etapa de Alta Montaña de la tradicional Vuelta de Mendoza .

Según se indicó, desde las 8 habrá cortes a partir de Uspallata en la Ruta 7. La competencia comienza a las 9 en el centro de esa localidad y, a medida que pase el pelotón, habrá otras interrupciones en Las Cuevas y Punta de Vacas.

La Vuelta Ciclista de Mendoza afrontará este sábado 21 de febrero su jornada más exigente y determinante. La etapa 9, considerada la “etapa reina”, unirá Uspallata con el Cristo Redentor de los Andes , en un recorrido de 92 kilómetros íntegramente de alta montaña.

La competencia comenzará a las 9:00 y pondrá a prueba al pelotón con pendientes extremas y un final a 3.800 metros sobre el nivel del mar, condiciones que suelen marcar diferencias decisivas en la clasificación general. El trazado atraviesa el corazón de la cordillera mendocina y exige máxima resistencia física por el desnivel acumulado y la altitud.

La jornada es una de las más esperadas por equipos y aficionados. Su dureza y simbolismo la convierten en el escenario ideal para definir al ganador de esta edición, consolidando a Las Heras como epicentro del ciclismo de montaña en la provincia.

Paso a Chile Los Libertadores Aduana Walter Moreno/MDZ

Transitabilidad del paso a Chile

Junto a esto y luego de las lluvias que afectaron a distintas partes de Mendoza este viernes, la Coordinación Internacional del paso a Chile dio detalles del estado de las rutas y sus condiciones de transitabilidad para las próximas horas, en el comienzo de un nuevo fin de semana.

Así, se destacó que el Paso Internacional Cristo Redentor se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación durante este sábado 21 de febrero. Junto a esto, solicitaron consultar los sitios oficiales para estar al tanto de cualquier modificación.

Por otra parte, el Paso Pehuenche, que se ubica en el departamento de Malargüe, también se encuentra habilitado. El horario es, para la salida desde Argentina, de 8 a 19, mientras que para entrar al país es de 8 a 20.

Asimismo, se aclaró que la ruta 145 está transitable con precaución entre Las Loicas y el límite internacional, con trabajos de reparación en la calzada.

paso a chile los libertadores cruce 3 Desde la Coordinación Internacional del paso a Chile indicaron cuáles son las condiciones de transitabilidad para las próximas horas. Walter Moreno/MDZ

El tiempo en alta montaña

El SMN indicó que se esperan lluvias y tormentas en el Gran Mendoza, el Valle de Uco y el Sur provincial, con probabilidades que podrían intensificarse en algunos momentos de la jornada. También se prevén precipitaciones en la zona cordillerana, donde las condiciones podrían tornarse más inestables.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles alertas meteorológicas, especialmente en áreas donde se desarrollen tormentas con actividad eléctrica y ráfagas de viento.