Vuelta de Mendoza: Gonzeli ganó por segundos y la general arde antes de la montaña

La octava etapa ofreció un desarrollo intenso y estratégico que dejó definiciones en los últimos metros. Octavio Gonzeli (Localiza Meo) se quedó con la victoria tras un recorrido exigente que se resolvió en un cierre de alta velocidad y cabeza a cabeza. El ciclista marcó un tiempo de 3h 17m 59s y celebró su primer triunfo en la presente edición.

Detrás del ganador arribó Leo Cobarrubia, a solo 4 segundos, mientras que Facundo Ambrossi completó el podio de la jornada. El pelotón principal cruzó la meta a 1 minuto, en una etapa que mantuvo tensión constante y seleccionó el grupo en los tramos decisivos.

En la clasificación general no hubo cambios en la cima: Cristian Moyano continúa como líder, con 57 segundos de ventaja sobre Fernando Contreras y Alejandro Durán en el tercer puesto. Con este panorama, la carrera se encamina hacia la esperada etapa reina de alta montaña , donde se perfilará el desenlace de la competencia.

“Los chicos han trabajado para que esto pasara y pasó. Estamos muy felices. Tengo que agradecer al equipo, a la familia y a los sponsors que invierten y ponen dinero en nosotros, y a nuestras familias que ponen todo el amor para que podamos competir.

Estoy muy contento, es la primera victoria en esta Vuelta y la verdad me emociona mucho. Estoy feliz por todos los que están haciendo hinchada por nosotros”.

Vuelta de Mendoza: la “reina” de alta montaña que puede decidir la carrera

La Vuelta Ciclista de Mendoza afrontará este sábado 21 de febrero su jornada más exigente y determinante. La etapa 9, considerada la “etapa reina”, unirá Uspallata con el Cristo Redentor de los Andes, en un recorrido de 92 kilómetros íntegramente de alta montaña.

La competencia comenzará a las 9:00 y pondrá a prueba al pelotón con pendientes extremas y un final a 3.800 metros sobre el nivel del mar, condiciones que suelen marcar diferencias decisivas en la clasificación general. El trazado atraviesa el corazón de la cordillera mendocina y exige máxima resistencia física por el desnivel acumulado y la altitud.

La jornada es una de las más esperadas por equipos y aficionados. Su dureza y simbolismo la convierten en el escenario ideal para definir al ganador de esta edición, consolidando a Las Heras como epicentro del ciclismo de montaña en la provincia.