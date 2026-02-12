Ciclismo: Gerardo Tivani ganó el prólogo de la Vuelta Ciclista en el Parque San Vicente

Más de 130 ciclistas animaron el prólogo de la Vuelta de Mendoza en el Parque San Vicente, en una jornada histórica y festival de ciclismo.

La emblemática Vuelta Ciclista de Mendoza dio inicio a su edición número 50 con un prólogo lleno de color, pasión y entusiasmo por parte del público y los competidores que se dieron cita en el Parque San Vicente de Godoy Cruz.

Un fiesta del ciclismo Con cerca de 130 corredores en el pelotón, la tradicional prueba mendocina —considerada una de las más exigentes del país— comenzó a tomar forma con la disputa de la etapa inicial que marcó el ritmo de lo que será una carrera histórica. La malla líder quedó en manos de Gerardo Tivani, de la Municipalidad de San Carlos, quien con una destacada actuación se adueñó del primer lugar provisional de la general.

El prólogo contó con una intensa jornada deportiva y una gran convocatoria de espectadores que se acercaron para celebrar el retorno de la Vuelta a las rutas después de la presentación oficial de equipos. El circuito urbano montado en el parque ofreció el marco ideal para que los ciclistas muestren su velocidad y técnica ante un ambiente festivo.

Largó la Vuelta de Mendoza La edición especial número 50 de la Vuelta de Mendoza se extenderá hasta el 22 de febrero con un total de diez etapas que recorrerán gran parte de la provincia, combinando tramos de montaña, recorridos urbanos y desafíos de alta exigencia física para los pedalistas de Argentina y países invitados.