Carrera de bicis, deporte, vinos ricos y vendimia cool: qué es y cómo participás

Gran Fondo Vendimia es la nueva cita imperdible para ciclistas y amantes del vino. No te pierdas todos lo detalles en la nota.

El calendario vendimial de Mendoza sumará, el sábado 14 y el domingo 15 de febrero de 2026, una cita que promete convertirse en un clásico. Luján de Cuyo y Maipú abrirán sus puertas a la primera edición del Gran Fondo Vendimia, una carrera que no solo convocará a ciclistas de todo el país, sino que también propondrá una forma distinta de vivir la provincia: sobre dos ruedas, entre viñedos infinitos y con la Cordillera de los Andes marcando el horizonte.

Descubrí de qué se trata el Gran Fondo Vendimia: Gran Fondo Vendimia Será la única competencia de ciclismo en Argentina que, a lo largo de su recorrido, tendrá como protagonistas algunas de las bodegas más emblemáticas de Mendoza. El circuito atravesará espacios icónicos como Trivento, Casa Corbel, Bodega Sillón, Domaine Le Billoud, Argento, Domiciano de Barrancas, Pascual Toso, Agostino Winery, Alto Las Hormigas, Anaia Wines, Zolo, Huarpe Riglos Family Wines, Budeguer, Dolium, Chandon, Norton, Casarena, Mauricio Lorca, Navarro Correas, Renacer, Vistalba, Kaiken, Lui Wines, El Enemigo Vigil, Flichman, Carinae, Finca Bandini y Callejón del Crimen, entre otras.

La propuesta está pensada para ciclistas amateurs y profesionales, con un diseño que permitirá participar a distintos niveles de exigencia. Las calles estarán cerradas al tránsito vehicular y ambientadas al estilo de las grandes competencias internacionales, lo que garantizará seguridad y una experiencia inmersiva. Más allá del desafío físico, el recorrido buscará invitar a disfrutar del entorno y a vivir el ciclismo desde otro lugar.

Centro Civico Luján de cuyo El evento que promete marcar el calendario vendimial 2026. El punto de encuentro será el Parque Cívico de Luján de Cuyo, donde se montará el predio de concentración y la Expo Gran Fondo Vendimia. Allí habrá servicios para ciclistas, degustaciones de vinos, una feria temática y el podio de premiación. Además, la entrada a la llamada “Mansa Expo Vendimia” será libre, pensada tanto para corredores como para el público general.

Con el apoyo de los departamentos de Luján de Cuyo y Maipú y declarado de interés turístico por Mendoza Turismo, el Gran Fondo Vendimia se insertará de lleno en la agenda oficial de la Vendimia.