Gabriel Canci tiene coronita: el divertido video que publicó el productor anticipando la Vendimia Para Todos
El artista y director compartió en sus redes sociales un video que se viralizó de manera inmediata.
Mendoza comenzó a respirar aire vendimial con sus fiestas departamentales y hay expectativa por lo que será la fiesta máxima de los mendocinos. A su vez, la Vendimia Para Todos también comienza a definirse y Gabriel Canci compartió un divertido video.
En el 2025 se celebró la edición número 29 y el productor comenzó a anticipar en sus redes lo que será la nueva celebración. A través de su cuenta de Instagram, Canci compartió un video que se viralizó al instante.
Te Podría Interesar
El video viral de Gabriel Canci que anticipa la Vendimia Para Todos
"Se cerró el casting. VPT empieza ahora", expresó en un reel. En el mismo clip aparecen reyes y reinas de la Vendimia Para Todos, dejando entrever que estarán por elegir a los candidatos 2026 luego del casting que realizaron.
Cabe recordar que el año pasado la elección y coronación de Vendimia para Todos se realizó en la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Vendimia en el Teatro Griego Frank Romero Day, coronando a los nuevos soberanos, el rey Federico Gollo, la reina Florencia Sevilla y la reina drag Enggel.