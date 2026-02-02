El artista y director compartió en sus redes sociales un video que se viralizó de manera inmediata.

Mendoza comenzó a respirar aire vendimial con sus fiestas departamentales y hay expectativa por lo que será la fiesta máxima de los mendocinos. A su vez, la Vendimia Para Todos también comienza a definirse y Gabriel Canci compartió un divertido video.

En el 2025 se celebró la edición número 29 y el productor comenzó a anticipar en sus redes lo que será la nueva celebración. A través de su cuenta de Instagram, Canci compartió un video que se viralizó al instante.

El video viral de Gabriel Canci que anticipa la Vendimia Para Todos Gabriel Canci tiene coronita: el divertido video que publicó el productor anticipando la Vendimia Para Todos "Se cerró el casting. VPT empieza ahora", expresó en un reel. En el mismo clip aparecen reyes y reinas de la Vendimia Para Todos, dejando entrever que estarán por elegir a los candidatos 2026 luego del casting que realizaron.