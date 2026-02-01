Gabriel Canci compartió una tajante denuncia en apoyo a su hermano: "Falta de responsabilidad y de respeto"

El productor de espectáculos replicó detalles del mal momento que atravesó su hermano con una compañía aérea que lo dejó varado en Brasil.

Si bien Gabriel Canci suele mantener un cotidiano y amable intercambio con sus miles de seguidores en las redes sociales, en esta oportunidad el productor compartió una denuncia que hizo su hermano Fernando desde la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.

Mientras prepara los detalles para la próxima edición de Vendimia para Todos, que tendrá su casting de bailarines el sábado 7 de febrero a las 10:30 en el Teatro Independencia (Chile y Espejo), Canci se solidarizó con el mal momento que atravesó su hermano en compañía de su esposa en el país vecino, por un vuelo en el que los pasajeros quedaron varados abordo del avión sin despegar durante algunas horas.

"Vuelo JA721, Río de Janeiro-Mendoza-Chile. Pasajeros varados arriba del avión hace 3 horas", escribió desde una historia de Instagram Fernando Canci arrobando a la compañía aérea Jetsmart.

Gabriel Canci replicó una denuncia que hizo su hermano desde Río de Janeiro 626418527_18556471486048841_2880335639728633041_n Gabriel Canci se solidarizó con el mal momento que pasó su hermano Fernando en un vuelo. Instagram @gabrielcanci En la denuncia, que fue replicada por Gabriel Canci, el hermano del empresario, actor y cantante escribió : "Varados arriba del avión desde las 12:45 en Río de Janeiro. Desperfecto en una rueda. El avión no despega. No aterriza en Mendoza. Irán directo a Chile".

Notoriamente molesto por la demora y el aviso de que el vuelo tendría destino en Chile sin la escala pertinente en Mendoza, Fernando Canci concluyó su denuncia en redes sociales apuntando contra la mencionada aerolínea al sentenciar: "Falta de responsabilidad y de respeto".