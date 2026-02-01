Dieron a conocer los detalles de un supuesto encuentro de la China Suárez con un famoso actor: "Se estaban..."

El fantasma del supuesto romance entre la China Suárez y Gonzalo Heredia volvió a la luz en el streaming de Bondi Live. Mientras recordaban esas épocas, el periodista Santiago Riva Roy decidió dinamitar la supuesta versión oficial. El escenario: la fiesta de los 25 años de la productora en 2019, cuando ambos protagonizaban Argentina, tierra de amor y venganza.

"Qué nostalgia que Polka ya no esté más. Qué bajón... Dato que no le importa a nadie: cómo chaparon esa noche Gonzalo Heredia con la China Suárez" , lanzó Riva Roy con total naturalidad en El ejército de la mañana, dejando helados a sus compañeros.

Lejos de quedarse en el título, el periodista dio detalles gráficos de lo que vio con sus colegas presentes, como Pampito . Según su relato, la situación fue explícita y voraz.

"Le decíamos al camarógrafo 'prendé la cámara', pero no llegamos. Se separaron las bocas, los labios, las lenguas... No tenemos la imagen, pero lo atestiguamos. Se estaban comiendo, muy lindo" , describió, confirmando que el affaire pudo haber sido real.

Cuando en el piso le recordaron que Heredia ya estaba en pareja con Brenda Gandini , el cronista fue lapidario: "Y bueno, que se porte bien. Estos dos ojitos lo vieron, y lo vio el cámara de LAM y el de DDM . Lindo chape".

La palabra de Heredia

Este testimonio llega para contradecir rotundamente la postura que Gonzalo Heredia mantuvo hasta hace muy poco. Cabe recordar que a principios de 2025, el tema había resurgido cuando Yanina Latorre incluyó a Brenda Gandini en la lista de "víctimas" de la China Suárez.

En aquel momento, Heredia se contactó con Ángel de Brito para frenar la versión. "No sé qué hacer, si pongo algo en Twitter va a crecer", le dijo al conductor, jurando por su honor que jamás había cruzado la línea. "Lo que me dijo es que no tuvo sexo, que no hubo romance y que no pasó nada mientras hacían ATAV. Él es consciente de los rumores, pero los niega", había transmitido De Brito.