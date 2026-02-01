La China Suárez y el catsuit que será furor en el invierno 2026

Mirá el look minimalista y sensual de la China Suárez desde Estambul, con una prenda versatil para combinar de mil maneras.

Instalada en Estambul, la China Suárez mostró una vez más su olfato para captar tendencias antes de que se masifiquen. Desde la intimidad de su hogar, compartió en sus historias de Instagram un look que sirve de inspiración.

Recostada sobre un sillón junto con Mauro Icardi, presentó lo que ya se perfila como uno de los grandes fetiches del invierno europeo 2026, es decir, el catsuit. La prenda elegida fue un modelo monocromo en verde oliva, de mangas largas, capucha y calce al cuerpo, que acompañó su silueta.

La China apostó por una estética depurada que puso el foco en la calidad del diseño y en su versatilidad. Una de las grandes virtudes de esta prenda es su capacidad de adaptarse a distintos momentos del día; en modo diurno, el catsuit puede llegar a combinarse con zapatillas, borcegos chunky o botas texanas, acompañado por camperas puffer, tapados oversized o trenchs amplios.

Para la noche, el mismo diseño se puede transformar con apenas algunos cambios como el llevar botas altas, stilettos o sandalias, mientras que los accesorios como aros dorados, clutches o cinturones marcando la cintura, elevarían el look.