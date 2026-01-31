La infanta Sofía mostró la fuerza de los básicos bien llevados con su look

No te pierdas todos los detalles y fotos del look sencillo con el que la infanta Sofía demostró que menos es más.

La infanta Sofía protagonizó una aparición pública en solitario. Con apenas 18 años, la hija menor de los reyes Felipe y Letizia visitó las instalaciones del Centro de Cría y Adiestramiento de la Fundación ONCE del Perro Guía, dando un paso firme dentro de su rol institucional.

Desde su llegada, se mostró sonriente y cercana, saludando a los presentes y posando para las cámaras con una actitud serena. Ya en el interior del recinto, se sentó en primera fila y siguió el acto con atención, dejando ver una preparación acorde a la responsabilidad que asumió.

En cuanto al estilismo, la infanta apostó por un look de básicos sin riesgo alguno. Llevó un blazer gris oscuro de Zara, un jersey negro y jeans ligeramente acampanados con el bajo deshilachado. El calzado elegido fueron unas botas cómodas, ideales para una jornada marcada por el mal tiempo, que acompañaron el outfit sin romper la armonía general.

El beauty look también siguió la línea de la sencillez, y lució su melena suelta y natural, mientras que el maquillaje se concentró en realzar la mirada, destacando sus pestañas largas.