La mediática siguió los pasos de famosas como Andrea Rincón y Lucila Villar. En sus redes, compartió la grata experiencia: los detalles.

El 2026 arrancó con grandes movimientos en la farándula argentina. Mientras muchos nombres protagonizan separaciones escandalosas o guerras mediáticas, un grupo de figuras ha optado por un camino opuesto: la fe. En esta oportunidad, la noticia llega desde el universo Gran Hermano con la transformación espiritual de una exhermanita.

La mediática, que supo transitar los flashes de la fama tras su paso por la casa más famosa del país, sorprendió a todos al mostrarse en una faceta totalmente renovada en la iglesia Jesús Rey de Paz.

Un nuevo comienzo bajo el agua Embed - Una exparticipante de Gran Hermano mostró en un video la decisión espiritual que tomó: "Todo en esta vida..." Andrea Lázaro decidió formalizar su compromiso con el cristianismo a través del bautismo, un rito que simboliza el renacimiento espiritual. A través de un video que rápidamente se volvió viral en Instagram, se pudo ver el momento exacto de la ceremonia, donde la joven se mostró visiblemente emocionada y alejada de los ruidos del espectáculo.

andrea lazaro 2 Andrea Lázaro y su pareja. Créditos: Instagram "Enamorado de vos y de tus logros. La unión ante Dios nos fortalece", le dedicó su pareja, Nicolás Ramiro, en una fotografía que compartieron juntos tras el evento, dejando en claro que este paso también es un pilar fundamental para su relación.

La tendencia de la espiritualidad en la fama andrea lazaro Andrea Lázaro se bautizó. Créditos: Instagram El caso de Lázaro no es aislado, sino que parece consolidar una tendencia que se viene gestando entre los famosos argentinos en los últimos años. En la lista de personalidades que han decidido hacer pública su conversión y pasar por la pila bautismal se encuentran: