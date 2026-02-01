Anuncian los horarios de Eduardo Feinmann y Baby Etchecopar en A24 y el canal suma a dos conocidos conductores para su programación

A24 anució su nueva programación que estrenará a partir de este lunes 2 de febrero, con el regreso de dos rendidores conductores como Eduardo Feinmann y Baby Etchecopar , más la sorpresa del arribo de un par de conocidas figuras al canal de noticias que crece sistemáticamente en el rating.

Bien temprano, Antonio Laje seguirá en la pantalla de A24 con Otra mañana, que tendrá nueva temporada en el horario de 6 a 10. Luego tomará la posta Luis Novaresio con Buen día A24, de 10 a 13.

Pasado el mediodía, de 13 a 14:30 Marina Calabró y Facundo Pastor estarán al frente de Arranca la tarde en A24, en tanto que Horacio Cabak aparece como una de las incorporaciones de A24 en este 2026 con el programa Agenda A24, que saldrá al aire de 14:30 a 16. Completando el segmento, Ignacio Ortelli comandará nuevamente Hora crítica, de 16 a 17.

De 17 a 18, la grilla de A24 elevará la apuesta con Pablo Rossi y H17, seguido por el picante Eduardo Feinmann , que una vez más encabezará El noticiero de A24, de 18 a 20.

En la noche, Rossi regresará frente a cámara con H20, de 20 a 21, mientras que Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti irán en la franja de 21 a 22 con Wifi 24.

Si bien el spot que lanzó este sábado A24 no incluye los ciclos del último tramo de cada jornada, trascendió que Sergio Lapegüe volverá a las arenas de las noticias con una propuesta que se emitirá a partir del lunes 9 de febrero de 22 a 23. El conductor que se desempeñó durante décadas en TN, el año pasado debutó en las mañanas de América TV con Lape Club Social Informativo, magazine que seguirá en dicha señal de aire en la búsqueda de alcanzar el rating que le fue esquivo durante todo 2025.

Por último, el plato fuerte del cierre de cada día estará a cargo de Baby Etchecopar y su clásico Basta Baby, que este año saldrá una hora más tarde de lo habitual, en la franja que va de 23 a 0.