Baby Etchecopar advirtió sobre el mayor peligro de la obsecuencia de la gente con Javier Milei

Al criticar la presentación que hizo este martes el presidente en el show de Fátima Florez, el conductor alertó sobre las consecuencias del exceso de reverencia a todo líder carismático.

Baby Etchecopar cargó contra Javier Milei tras su controversial presentación en el show de Fátima Florez, y el conductor dejó en claro el motivo de su descontento por la performance del mandatario en un escenario marplatense, mientras el fuego arde en la Patagonia.

"Yo creo que la obsecuencia y la genuflexión nos llevó históricamente a convertir a cualquier papanata en líder carismático, y poco menos que dictador, porque hubo momentos que había gente que decía que había que temerle a Dios y un poquito a ellos", comenzó contundente Etchecopar en alusión al peligro que conlleva el excesivo culto a la personalidad de la figura presidencial.

Luego, entrevistado por el programa Con Carmen (El Nueve) el periodista sumó: "Yo a Milei creo que lo cuido desde un periodismo del medio. No soy de los obsecuentes que le dan las preguntas anotadas, ni tampoco de los que se ponen enfrente a ver todo lo que hace como una payasada. Pero creo que la cama y el amor de los presidentes, es algo de ellos, y no quiero ver a un presidente dando besos de lengua arriba de un escenario, ni moviendo el cu*, o imitando a Mick Jagger. Ayer me dio vergüenza, porque yo quiero algo un poco más arriba".

Baby Etchecopar cuestionó los rituales escénicos de Javier Milei Baby Etchecopar cuestionó los rituales escénicos de Javier Milei Siguiendo su diálogo con Carmen Barbieri, Baby Etchecopar cargó contra el aspecto más mediático de Javier Milei al remarcar: "Yo no estoy tras los pasos faranduleros del presidente, pero estoy tras las cosas que suceden. El año pasado tuvimos que fumarnos a Yuyito (González) todos los días haciendo una parodia, ahora arrancamos con Fátima (Florez). Creo que hay que gobernar para que todos estemos bien. La gente no está ganando cinco palos, está ganando un palo u ochocientas lucas. La gente no llega a fin de mes, y este presidente tiene una oportunidad maravillosa que le estamos dando de no quejarnos. Hay como un enamoramiento, es como que resucitó John Lennon. Hay un enamoramiento generalizado de pensar que el león es de peluche, que es simpático, que hay que quererlo, y todo lo que hace es gracioso. La verdad que a mí, eso no me complace".

Baby Etchecopar apuntó contra el "marketing" de Javier Milei Baby Etchecopar apuntó contra el "marketing" de Javier Milei En tanto que sobre la liturgia que está construyendo Milei, Etchecopar sentenció: "Creo que el marketing del presidente se está transformando en ese circo rocanrolero y a mí no me gusta, porque quiero soluciones... El presidente vive de vacaciones. Yo me puedo bancar que vaya a Mar del Plata a bailar, lo que no me banco es que todo el equipo de él le haga el acompañamiento, cuando por lo menos alguno tendría que haber ido a la Patagonia".