"Perversión", Javier Milei difundió un escandaloso audio de Cristina Kirchner donde hablaba del pago de jubilaciones

El video fue publicado, en principio, por la cuenta de X llamada "La chorra es Cristina" (@buscandoacrist1), y después replicada por "Hippies con Osde". Fue en este último caso que el líder libertario compartió el audio con una dura sentencia.

En el audio se escucha a la exmandataria teniendo una charla informal durante su gobierno, en la cual relata un intercambio que tuvo en San Juan. Allí hizo una escandalosa advertencia sobre las jubilaciones.

En principio, CFK contaba: "No, vos estás loca, me decía. ‘¿Cuándo va San Juan?’. ‘Bueno, andá vos y empezá a tirarle la lengua a ver qué te dice". Luego, relató: "Y me dice: ‘La puta madre, tenías razón’. Yo no lo podía creer. Cuando, cuando digo ‘Andá a hablar con ese pelotudo, decile que cuando él sea presidente en el 2017, no va a poder pagar las jubilaciones de parte mía, ¿viste?".

Por último, Cristina acotaba: "No, no, lo que nos hemos reído, lo que nos hemos reído con eso…”.

El duro mensaje de Javier Milei

image

Por su parte, Milei citó el tuit y calificó los dichos de Kirchner como una "perversión": "Quebraron el sistema previsional con el objetivo de hacer populismo en el corto plazo mofándose de lo que le dejan al sucesor. Luego, desde la oposición impulsan medidas que llevan a la quiebra del Estado".

Finalmente, sentenció: "Por suerte están de salida".

¿De dónde es el audio de CFK?

Este audio, que volvió a ver la luz este miércoles, había sido difundido por Luis Majul en 2018 en su entonces programa en Radio Berlín. Estas eran las conversaciones que Cristina Kirchner mantenía con su exfuncionario Oscar Parrilli.