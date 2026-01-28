Javier Milei chicaneó a Cristina Kirchner con un picante gesto en La Derecha Fest y el video es viral

Mientras daba un discurso en La Derecha Fest que se llevó a cabo anoche en Mar del Plata, Javier Milei aprovechó para chicanear a la expresidenta presa.

En medio de su recorrida por Mar del Plata, en el contexto del "Tour de la Gratitud", Javier Milei pasó por La Derecha Fest, donde dio un duro discurso contra la oposición. Allí, el presidente no pudo contenerse ante los cánticos de la militancia, y tuvo un gesto conta Cristina Fernández de Kirchner que se hizo viral en redes sociales.

Esto ocurrió mientras el líder libertario decía: "Es mucho más importante utilizar la exposición de Davos para dar la batalla cultural en lugar de atender cuestiones meramente coyunturales porque, si no tenemos claros cuál es nuestro norte, nos extraviamos tal como le pasó a la Argentina durante los últimos 100 años, y como le pasó a Occidente en general".

Video: el gesto de Javier Milei contra Cristina Kirchner La Chicana De Javier Milei A CFK El público comenzó a hablarle y el presidente se rio. Tras esto, comenzaron a cantar: "Tobillera, Cristina tobillera", y Milei levantó su pierna derecha y tocó su tobillo al ritmo de la canción.