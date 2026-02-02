Todos los ganadores de los premios Grammy: un dúo argentino se impuso en una importante categoría

La gala a lo más destacado de la industria de la música contó con la presencia de un batallón de estrellas en el Crypto.com Arena de la ciudad de Los Ángeles.

Los premios Grammy celebraron su edición número 68 con una gala desde el Crypto.com Arena de la ciudad de Los Ángeles. Con conducción del comediante Trevor Noah, quien se despide de la ceremonia tras desempeñarse como anfitrión durante seis oportunidades, la noche contó con un notable despliegue de estrellas de la música.

Entre los galardones más destacados que se incluyeron en la previa del evento, se destacó el que recibieron Ariana Grande y Cynthia Erivo en la categoría Mejor performance para dúo o grupo por la canción Defying gravity, de la película Wicked 2. En tanto que la banda Tame Impala triunfó en Mejor canción de dance o electrónica con End of summer, y la solista FKA Twigs ganó Mejor álbum de dance o electrónica por Eusexua.

Ariana Grande y Cynthia Erivo, galardonadas en los premios Grammy por una canción de Wicked 2. Universal En el apartado Mejor álbum pop latino se impuso Natalia Lafourcade por su disco Cancionera, y el dúo argentino conformado por Ca7riel y Paco Amoroso se alzaron con los premios Grammy con el reconocimiento a Mejor álbum de rock o alternativo latino por Papota.

Ca7riel y Paco Amoroso, distinguidos en los premios Grammy Ca7riel y Paco Amoroso, galardonados en los Grammy Pero la presencia latina no se agotó en los anteriormente mencionados, ya que Carín León cosechó la estatuilla Mejor álbum de música mexicana por Palabra de tos seca, y Gloria Estefan hizo lo propio en Mejor álbum de música tropical por Raíces.

Otro momento relevante se dio en la categoría Mejor performance de rock, que fue Yungblod por Changes. En Mejor video del año, ganó Doechii por Anxiety. Mientras que entre los tres premios que se llevó Kendrick Lamar en las ternas de rap, brilló el de Mejor canción de rap por Luther.