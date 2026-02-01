Premios Grammy 2026: horario, canales, artistas que cantarán y dardos contra Donald Trump

En medio de un clima de tensión entre artistas y el presidente norteamericano, los galardones a lo más destacado de la industria de la música se presentarán este domingo desde la ciudad de Los Ángeles.

Los premios Grammy llegan con una nueva edición este domingo desde el Peacock Theatre de la ciudad de Los Ángeles, con una alfombra roja que en nuestro país se verá a partir de las 21, mientras que la gala de galardones arrancará a las 22 y se extenderá durante al menos tres horas. La transmisión se podrá seguir a través de TNT y HBO Max. Más allá del despliegue de producción habitual en este tipo de ceremonias, se esperan filosas críticas de parte de los artistas para el presidente Donald Trump.

Entre los más nominados en estra entrega de los premios Grammy, se destacan Kendrick Lamar, Lady Gaga y Bad Bunny; con 9, 7 y 6 candidaturas cada uno respectivamente.

Con un arrollador lineup de estrellas de la música, ofrecerán shows en vivo figuras como Justin Bieber, Bruno Mars, Sabrina Carpenter, Tyler,the Creator y Lady Gaga; entre otros. La presencia argentina está asegurada en las categorías de música urbana y de rock o alternativo latino, con exponentes como Nicki Nicole, Trueno, Fito Páez y Ca7riel & Paco Amoroso.

Más allá de lo artístico, es muy probable que Donald Trump quede en el ojo de la tormenta por sus controversiales decisiones, tanto a nivel nacional como internacional. Los dos asesinatos de civiles estadounidenses por parte de fuerzas federales, llevó a que un ícono como Bruce Springsteen se pronunciara sobre el tema a través de su canción La calles de Minneapolis.

Repasando algunas de las categorías más importantes para la presente edición de los premios Grammy, en el apartado Grabación del año, los nominados son Bad Bunny (DtMF), Sabrina Carpenter (Manchild), Doechii (Anxiety), Billie Eilish (Wildflower), Lady Gaga (Abracadabra), Kendrick Lamar con SZA (Luther), Chappell Roan (The Subway.