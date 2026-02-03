"Solo sobrevive...": una fuerte interna sacude un programa estrella de Telefe y ya son dos los famosos que lo abandonaron

Cómo un asiento vacío en una fiesta desató el caos absoluto en los pasillos de Telefe y ahora se mostró en la falta de dos personalidades en un importante programa.

El clima en las mañanas de Telefe está al rojo vivo y no precisamente por el fuego de las hornallas. El ciclo liderado por Ariel Rodríguez Palacios atraviesa una crisis sin precedentes tras una seguidilla de bajas que han dejado el formato al borde del abismo.

ariel-rodriguez-palacios-2178739 Ariel Rodríguez Palacios enfrenta una de las peores crisis internas de su ciclo en Telefe. Captura de TV Telefe Mientras se intenta reacomodar la estructura con figuras como Vicky Xipolitakis, el ambiente en el estudio se volvió irrespirable. La salida más ruidosa fue la del locutor emblemático del programa, quien decidió pegar el portazo tras sentirse traicionado por sus propios compañeros en un desplante que escaló hasta niveles insospechados.

La exclusión en los Martín Fierro que dinamitó el staff de Ariel Rodríguez Palacios Según la información que estalló en Bondi, de la mano de Ángel de Brito, el histórico Javier Fernández no soportó quedar fuera de la mesa de los Martín Fierro. Pese a ser una pieza fundamental del engranaje diario, el locutor fue ignorado en la invitación, lo que generó una herida que terminó en una ruptura total: "Se sintió excluido y decidió cortar vínculos con todos los del programa".

ariel en su salsa integrantes Javier Fernández renunció furioso tras no ser invitado a la mesa de los Martín Fierro. Instagram - Javier Fernandez Este éxodo masivo no terminó ahí. Este lunes 2 de febrero, Nicolás Peralta también cerró su etapa tras cuatro años de trabajo ininterrumpido. El panelista, visiblemente movilizado por la situación, utilizó las plataformas digitales del canal para decir adiós: "Es una mezcla de emociones, estoy alegre, triste, movilizado, todo eso junto".

Las palabras de despedida de Nicolás Peralta tras dejar Ariel en su salsa. A diferencia del portazo de Fernández, Peralta intentó suavizar el impacto asegurando que se retira con las puertas abiertas, aunque su salida se suma a la sensación de "desmantelamiento" que atraviesa el show.