"Quieren ir con todo": Telefe estaría evaluando cambios en La Peña de Morfi y piensa en un famoso cantante para la conducción

El canal de las tres pelotas tendría en mente incorporar a un reconocido artista argentino para la conducción del ciclo de los domingos.

Telefe atraviesa una etapa de cambios internos a partir de la nueva conducción empresarial, y esos movimientos ya impactan en varios de sus formatos históricos. Entre los ciclos que quedaron bajo análisis aparece La Peña de Morfi, una de las apuestas más fuertes del canal. En ese marco, comenzaron a circular versiones sobre una posible renovación en la conducción.

En los últimos meses también habían trascendido comentarios sobre un vínculo laboral distante entre Lizy Tagliani y Diego Leuco. Aunque al aire mantuvieron la cordialidad y el profesionalismo, en el detrás de escena la sintonía no habría sido la mejor, situación que habría motivado a las autoridades a evaluar alternativas para relanzar el programa.

La información tomó más fuerza cuando en Infama dieron detalles concretos sobre el nombre que suena con mayor insistencia para encabezar el ciclo. "Están queriendo remontarlo porque, si bien tiene buenos números, no son los de antes. Quieren ir con todo, desde la cabeza para abajo y, en este caso, con la conducción. La persona que están buscando para Morfi este año es Diego Torres", aseguró Alejandro Castelo.

La posible elección del cantante no sería casual. Con una imagen familiar consolidada, trayectoria musical y cercanía histórica con el espíritu del programa, además de su vínculo con Gerardo Rozín, Torres encajaría con la esencia del formato, que combina entrevistas distendidas y música en vivo.

Diego Torres en Otro día perdido El canal estaría buscando a Diego Torres para la conducción del ciclo. Otros panelistas respaldaron la versión. Gonzalo Sorbo señaló que la señal apunta a un perfil "más musical" para recuperar identidad, mientras que Marcela Tauro destacó que el artista siempre fue una figura muy valorada dentro de Telefe.