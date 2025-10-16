Explotó la interna en La Peña de Morfi: Lizy Tagliani y Diego Leuco están en un momento de "máxima tensión"

La interna entre Lizy Tagliani y Diego Leuco explotó en La Peña de Morfi por supuestos disgustos. Todos los detalles en esta nota.

Los pasillos de Telefe se convirtieron en una olla de rumores debido a la supuesta interna que explotó en la conducción del popular ciclo de los fines de semana, La Peña de Morfi. Lizy Tagliani y Diego Leuco estarían atravesando un momento de "máxima tensión" fuera de las cámaras.

La interna entre Lizy Tagliani y Diego Leuco complica el 2026 ¿Que pasa entre Lizy Tagliani y Diego Leuco en La Pena de Morfi? Las versiones sobre un grave enfrentamiento entre ambos presentadores no paran de crecer, poniendo en duda el futuro de la dupla. Aunque en pantalla mantienen una estricta cordialidad, las fuentes de la farándula aseguran que la relación está lejos de ser la ideal.

La periodista Cora de Barbieri adelantó que las diferencias entre los conductores serían cada vez más evidentes. "Habría disgustos y uno de los conductores le estaría pidiendo a la producción que el otro ya no siga", aseguró. Esta situación, sumada a las versiones sobre actitudes cuestionadas, alimenta la incertidumbre sobre quién estará al frente del ciclo el próximo año.

la peña de morfi interna (2) Uno de ellos pediría la salida del otro a producción. @telefe Mientras tanto, el periodista Luis Bremer confirmó que La Peña de Morfi seguirá al aire en Telefe durante un año más. Sin embargo, la continuidad de los presentadores no está garantizada. Bremer reveló que Diego Leuco ya tiene un proyecto en mente para 2026 y se encuentra en conversaciones con la producción porque el nuevo desafío sería de lunes a viernes.