Jorge Rial apuntó contra Mario Pergolini y contra una conocida actriz: el motivo

El periodista que recientemente ganó el Martín Fierro con Argenzuela arremetió contra el conductor de El Trece y contra una artista.

Mario Pergolini volvió a la televisión luego de estar 15 años ausente y lo hizo de gran manera con Otro Día Perdido. Desde que el ciclo inició, pasaron por el living del programa artistas de primer nivel como Rosalía, Ricardo Darín, Fátima Flórez, entre otras figuras.

El día miércoles tuvo como invitada a Araceli González, gran actriz de nuestro país. Durante la noche charlaron de diferentes temas y en un momento ella contó el momento en el que se enfureció con Jorge Rial: "Un día Rial dijo que yo no pagaba la luz".

Fue allí cuando Mario Pergolini la frenó en seco y le expresó que a él también lo había nombrado. Esta anécdota tomó enorme repercusión y le llegó al conductor de Argenzuela, quien decidió compartir un fuerte posteo en sus redes sociales.

"Mienten. No era que no pagaban la luz. Que tenían subsidio", comenzó diciendo el periodista sobre los dichos de Araceli en el programa de El Trece. Pero esto no quedó allí y siguió con su descargo para aclarar la acusación que él hizo en su momento.