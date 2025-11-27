Viviana Canosa filtró el posible candidato a presidente por el peronismo en 2027: "La tercera es la vencida"

En la mesa política de Carnaval, la periodista aseguró tener información exclusiva sobre el futuro del frente político y el candidato que iría por tercera vez a las elecciones.

La comunicadora no se guardó nada y expresó lo que podría venirse. Créditos: Captura / Carnaval Stream

La carrera hacia 2027 parece haber comenzado antes de tiempo en la mesa política de Carnaval. En medio de un análisis sobre la reconfiguración del mapa político tras las elecciones de medio término, Viviana Canosa sacudió el avispero con una revelación inesperada sobre la estrategia del peronismo.

El intercambio comenzó cuando Alejandro Fantino intentó indagar sobre el futuro inmediato de uno de los líderes de Unión por la Patria: “¿No lo tienen a Massa en provincia?”, consultó. Mientras Jorge Rial se mostraba dubitativo, respondiendo que el dirigente "siempre da vueltas", Canosa interrumpió la especulación con un dato concreto.

La certeza de Canosa Embed - Viviana Canosa filtró el posible candidato a presidente del peronismo en 2027 y le dio su apoyo: "Buena leche" “A mí me dijeron que Massa iría por 'la tercera es la vencida' como candidato a presidente”, disparó la periodista, por lo que sus compañeros de mesa se mostraron sorprendidos.

La afirmación provocó la reacción inmediata de Fantino, quien repreguntó incrédulo: “¿A presidente?”. Canosa asintió sin titubear. Aunque Rial intentó tomar distancia con un escueto “No lo sé”, la conductora insistió para darle peso a su primicia: “Es información, eh…”, aclarando que no se trataba de una opinión personal, sino de un dato con peso. Por el momento, ni Massa ni su equipo han emitido comentarios al respecto.