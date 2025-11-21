Un exitoso influencer destrozó a Viviana Canosa: "No dejó persona sin traicionar"

Mientras la tensión entre la ex primera dama Fabiola Yáñez y Viviana Canosa escala hacia el terreno judicial, el reconocido streamer Martín Cirio decidió intervenir en la polémica con una postura contundente. Lejos de mantenerse al margen, el influencer aprovechó la coyuntura para cuestionar la integridad moral de la periodista, señalando las contradicciones entre su actual indignación y su comportamiento pasado frente a otras figuras públicas.

La disputa original se encendió luego de que se insinuara una conducta inapropiada de la polémica presentadora hacia Fernández, lo que motivó una rápida reacción legal. La comunicadora utilizó sus redes sociales para anunciar, aunque sin nombrar explícitamente a la demandada, que llevaría el caso a tribunales. "Iniciaremos, en forma inmediata, acciones en sede civil por daños y perjuicios. Y estamos evaluando la interposición de una denuncia penal. Sus expresiones son absolutamente falaces y afectan mi buen nombre y honor", escribió Viviana, dejando en claro que no tolerará manchas en su reputación profesional.

La crítica de Martín Cirio a la doble moral de Viviana Canosa Martín Cirio destrozó a Viviana Canosa tras el escándalo con Fabiola Yáñez Martín Cirio destrozó a Viviana Canosa tras el escándalo con Fabiola Yáñez. Video: Archivo MDZ / Redes sociales de Martín Cirio Sin embargo, esta defensa del "buen nombre" fue el detonante para que Cirio arremetiera con dureza, exponiendo lo que él considera una hipocresía flagrante. El creador de contenido vía streaming recordó cómo la periodista ha cambiado drásticamente sus lealtades políticas, citando como ejemplo su relación con el actual presidente Javier Milei. "No ha dejado persona sin traicionar. Cuando estaba con Milei, era la libertaria número uno, y cuando se dio vuelta, automáticamente Milei pasó a ser la peor basura. Se cansó de ensuciar a medio planeta solo por broncas personales", sentenció Cirio, subrayando la volatilidad de sus alianzas.

Viviana Canosa (4) Viviana Canosa ha sido duramente criticada por haber acusado a figuras del espectáculo sin pruebas y luego denunciar cuando se habla mal de ella. Foto: captura de video/ El Trece. El trasfondo de este ataque no es meramente coyuntural, sino que responde a viejas heridas. El popular influencer rememoró la época en la que fue blanco de una campaña de cancelación masiva, momento en el cual la conductora fue una de las voces más feroces en su contra, adjudicándole delitos graves sin titubear. "Y esto también lo digo porque obviamente Viviana Canosa también dijo varias veces que yo era pedófilo, por supuesto, como todo el mundo. Porque para ella todo el mundo es 'pedo'. Pero ahora, ojo que decís una cosa de ella y estás manchando, ¿cómo se te ocurre difamar?", cuestionó con ironía, poniendo en evidencia la asimetría con la que ella maneja las acusaciones públicas.