Un exitoso influencer destrozó a Viviana Canosa: "No dejó persona sin traicionar"
El reconocido especialista en contenido vía streaming atacó duramente a la periodista, acusándola de manejar una doble moral.
Mientras la tensión entre la ex primera dama Fabiola Yáñez y Viviana Canosa escala hacia el terreno judicial, el reconocido streamer Martín Cirio decidió intervenir en la polémica con una postura contundente. Lejos de mantenerse al margen, el influencer aprovechó la coyuntura para cuestionar la integridad moral de la periodista, señalando las contradicciones entre su actual indignación y su comportamiento pasado frente a otras figuras públicas.
La disputa original se encendió luego de que se insinuara una conducta inapropiada de la polémica presentadora hacia Fernández, lo que motivó una rápida reacción legal. La comunicadora utilizó sus redes sociales para anunciar, aunque sin nombrar explícitamente a la demandada, que llevaría el caso a tribunales. "Iniciaremos, en forma inmediata, acciones en sede civil por daños y perjuicios. Y estamos evaluando la interposición de una denuncia penal. Sus expresiones son absolutamente falaces y afectan mi buen nombre y honor", escribió Viviana, dejando en claro que no tolerará manchas en su reputación profesional.
La crítica de Martín Cirio a la doble moral de Viviana Canosa
Sin embargo, esta defensa del "buen nombre" fue el detonante para que Cirio arremetiera con dureza, exponiendo lo que él considera una hipocresía flagrante. El creador de contenido vía streaming recordó cómo la periodista ha cambiado drásticamente sus lealtades políticas, citando como ejemplo su relación con el actual presidente Javier Milei. "No ha dejado persona sin traicionar. Cuando estaba con Milei, era la libertaria número uno, y cuando se dio vuelta, automáticamente Milei pasó a ser la peor basura. Se cansó de ensuciar a medio planeta solo por broncas personales", sentenció Cirio, subrayando la volatilidad de sus alianzas.
El trasfondo de este ataque no es meramente coyuntural, sino que responde a viejas heridas. El popular influencer rememoró la época en la que fue blanco de una campaña de cancelación masiva, momento en el cual la conductora fue una de las voces más feroces en su contra, adjudicándole delitos graves sin titubear. "Y esto también lo digo porque obviamente Viviana Canosa también dijo varias veces que yo era pedófilo, por supuesto, como todo el mundo. Porque para ella todo el mundo es 'pedo'. Pero ahora, ojo que decís una cosa de ella y estás manchando, ¿cómo se te ocurre difamar?", cuestionó con ironía, poniendo en evidencia la asimetría con la que ella maneja las acusaciones públicas.
Los antecedentes del conflicto entre el streamer y la periodist
Para cerrar su descargo, Cirio enfatizó que la indignación actual de la conductora carece de sustento ético, dado su historial de ataques mediáticos hacia diversas personalidades del espectáculo y la política. Según la visión de La Faraona, también conocida como Leyla, esta estrategia de la comunicadora siempre ha sido destructiva y motivada por rencores privados, más que por una búsqueda de la verdad. "Ella se cansó de ensuciar a medio planeta con cosas oscurísimas solamente por broncas personales", concluyó, dejando abierta la discusión sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad en los medios de comunicación.