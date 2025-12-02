Hace pocos días se celebraron los Martín Fierro de Cable 2025 y el gran ausente en la gala de premiación fue Jorge Rial, quien ganó una estatuilla por Argenzuela, ciclo que sale al aire en C5N. El faltazo generó polémica y Luis Ventura habló de forma picante sobre su colega.

"Yo siempre supe que nunca iba a venir. No sé la banca. Esta no sé la banca", aseguró Luis Ventura, sobre su colega y compañero de tantos años, y luego ironizó: "Ni en el fondo, ni en el frente, ni en la terraza, ni en el subsuelo, nada. No esperaba nada".

El presidente de APTRA fue por más y expresó: "¿Qué le iba a aportar? Mandó a Brancatelli para decir que él no quiso perder coherencia. A mí no. ¿En dónde está?, ¿qué está haciendo? El gran hipócrita no estaba. Jorge no disfruta nada".

Jorge Rial le contestó fuertemente a Luis Ventura Jorge Rial apuntó contra Luis Ventura tras las fuertes declaraciones del periodista Desde el programa de Yanina Latorre fueron a buscar la palabra de Jorge Rial tras los dichos de Luis y él no dudó en responder: "Es la primera vez que se cuestiona a alguien que no va a un lugar". Luego, agregó que "hay algo que se llama coherencia y que está fuera de moda, pero tiene que ver con bancar las convicciones; yo siempre estuve del otro lado de la vereda".