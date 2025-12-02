Jorge Rial apuntó contra Luis Ventura tras las fuertes declaraciones del periodista
El conductor habló sobre las palabras del presidente de APTRA Y fue contundente.
Hace pocos días se celebraron los Martín Fierro de Cable 2025 y el gran ausente en la gala de premiación fue Jorge Rial, quien ganó una estatuilla por Argenzuela, ciclo que sale al aire en C5N. El faltazo generó polémica y Luis Ventura habló de forma picante sobre su colega.
"Yo siempre supe que nunca iba a venir. No sé la banca. Esta no sé la banca", aseguró Luis Ventura, sobre su colega y compañero de tantos años, y luego ironizó: "Ni en el fondo, ni en el frente, ni en la terraza, ni en el subsuelo, nada. No esperaba nada".
El presidente de APTRA fue por más y expresó: "¿Qué le iba a aportar? Mandó a Brancatelli para decir que él no quiso perder coherencia. A mí no. ¿En dónde está?, ¿qué está haciendo? El gran hipócrita no estaba. Jorge no disfruta nada".
Jorge Rial le contestó fuertemente a Luis Ventura
Desde el programa de Yanina Latorre fueron a buscar la palabra de Jorge Rial tras los dichos de Luis y él no dudó en responder: "Es la primera vez que se cuestiona a alguien que no va a un lugar". Luego, agregó que "hay algo que se llama coherencia y que está fuera de moda, pero tiene que ver con bancar las convicciones; yo siempre estuve del otro lado de la vereda".
Respecto a las palabras de su excompañero, Rial fue tajante: "Yo mantuve el show hasta el último minuto, no se pueden quejar. Ellos estaban esperando que yo fuera para pasearme como la presa que les faltaba". En el final, habló sobre las acciones legales que le inició a Ventura y confirmó que esto lo hizo para "parar porque hizo uso y abuso de mi hija de una manera desleal".