"No te bancás que me vaya bien": Luis Ventura defenestró a Jorge Rial tras su ausencia en los Martin Fierro de Cable

Luis Ventura, presidente de Aptra, lanzó una catarata de delirios contra su ex compañero de Intrusos, Jorge Rial. Los detalles de los dichos.

Luis Ventura, el presidente de Aptra que explotó tras el faltazo de Rial a los Martín Fierro. / Captura TV

La relación quebrada entre Luis Ventura y Jorge Rial sumó un nuevo y explosivo capítulo esta semana. El faltazo de Rial a la entrega de los premios Martín Fierro de Cable fue tomado por Ventura como una nueva afrenta personal y el detonante de un ataque mediático sin precedentes.

El hecho que desató la furia de Luis Ventura Las duras palabras de Luis Ventura a Jorge Rial. A pesar de que Rial detalló “coherencia” para justificar su ausencia, Ventura interpretó el gesto como un desprecio al esfuerzo de Aptra. En el programa A la Tarde, el presidente de la entidad se descargó sin filtros.

Ventura se refirió a las presuntas declaraciones de Rial sobre el miedo que le tiene: “Él dijo que al que más miedo le tienen en este medio es a mí”. El periodista no dudó en recordar el traumático despido de Intrusos, ocurrido once años atrás: “Seguí pegándole al bol… este, que no soltás. Pasaron 11 años desde que me diste la patada esa, ¿te acordas?”. La chicana fue más allá, insinuando que el éxito de Ventura molesta a Rial y disparándole: “¿no será que alguien te está soltando la mano?”.

rial ventura pelea Jorge Rial, el conductor de Argenzuela, se ausentó aduciendo "coherencia". Capturas de TV El presidente de Aptra le recriminó el amague de diez días sobre su asistencia al evento, que finalmente terminó con una borrada: “Vos que amagaste 10 días con que ibas a venir, hiciste la de siempre y te borraste. Por supuesto que te estoy esperando y que me voy a plantar en mi lugar”.