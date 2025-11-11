¿Jorge Rial y Andrea Rincón? La curiosa interacción del periodista que no pasó desapercibida en redes sociales

El periodista compartió en su propio perfil una imagen de la actriz en bikini, un gesto que rompió la habitual seriedad de su feed y generó un debate en redes.

Un llamativo movimiento virtual de Jorge Rial desató una ola de especulaciones en las redes sociales. El periodista tuvo una reacción insólita a una publicación que Andrea Rincón había compartido hace ya algunos días, y el gesto no pasó desapercibido para los seguidores. ¿Qué hizo?

La foto en cuestión, publicada por la actriz hace 15 días, la muestra disfrutando de un día soleado al costado de un río. En las imágenes, Rincón, quien actualmente es conductora en C5N, aparece sonriendo, con anteojos oscuros y un traje de baño celeste, tomando mate. Para musicalizar el posteo, eligió el tema Basta de penas de Los Piojos.

La foto que se llevó el aval de Rial image El posteo de Rincón. Créditos: Instagram Lo que encendió el debate fue la acción de Rial: no le dio "like", sino que reposteó la publicación completa en su propio perfil de Instagram, utilizando una nueva función de la plataforma.

En redes sociales, los usuarios comenzaron a especular si el gesto había sido "sin querer", producto de un error al manejar la nueva herramienta, o "a propósito".

image El primer posteo en los compartidos del periodista. Créditos: Instagram Lo que vuelve "insólita" la reacción es que, hasta el momento, el periodista solo utilizaba esa función para compartir entrevistas y contenidos de Carnaval, el canal de streaming donde trabaja actualmente. El reposteo de la actriz en bikini rompió por completo la línea editorial de su feed.