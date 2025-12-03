Presenta:

Jorge Rial apuntó contra Jonatan Viale y lanzó una durísima acusación: "Es un..."

El conductor de Argenzuela no tuvo filtros al hablar sobre el periodista de Todo Noticias.

MDZ Show

El comunicador no se guardó nada. 

Foto: capturas de video / Radio 10 / Todo Noticias.

Jorge Rial vuelve a ser tema principal en los diferentes programas que cubren el espectáculo luego de las fuertes declaraciones que realizó contra Jonatan Viale, conductor y periodista de la señal Todo Noticias. La situación ocurrió cuando el comunicador se encontraba desarrollando su programa en Radio 10.

En Intrusos (América) compartieron un fragmento de Jorge Rial donde se refirió justamente a su colega y la tensión entre ambos sigue creciendo: "La pelea de Rial hoy es con Jonatan Viale, que vienen en un ida y vuelta, y Jorge le entró como un camión, como solo él sabe hacerlo", comentó Rodrigo Lussich.

"Joni Viale está haciendo una especie de caza de brujas y todo... Algún día vas a tener que explicar cómo hiciste para comprarte la casa de un palo y medio", comenzó diciendo el conductor de C5N. Luego, agregó: "Fijate cuando vos hablás de los dueños de los medios, fijate quién es el que te paga el sueldo".

Jorge Rial apuntó contra Jonatan Viale

En otra parte, Rial sacó el tema de la famosa nota con Javier Milei donde Viale fue interrumpido y comentó que "¿Saben por qué salió al aire? Porque lo odian a Joni Viale los compañeros. Esa nota, ese pedazo lo mandaron al aire a propósito, no fue un error y no se le escapó a nadie".

Captura de pantalla 2025-12-03 165606
Jorge Rial apuntó contra Jonatan Viale.

"Es un maltratador con los compañeros", expresó el periodista y comentó que en "TN tapan, ojalá que alguna vez alguna productora hablara, pero en TN tapan". Esta última frase lo que da a entender es que Joni Viale tendría una mala conducta con sus compañeros.

