El conductor de Argenzuela no tuvo filtros al hablar sobre el periodista de Todo Noticias.

Jorge Rial vuelve a ser tema principal en los diferentes programas que cubren el espectáculo luego de las fuertes declaraciones que realizó contra Jonatan Viale, conductor y periodista de la señal Todo Noticias. La situación ocurrió cuando el comunicador se encontraba desarrollando su programa en Radio 10.

En Intrusos (América) compartieron un fragmento de Jorge Rial donde se refirió justamente a su colega y la tensión entre ambos sigue creciendo: "La pelea de Rial hoy es con Jonatan Viale, que vienen en un ida y vuelta, y Jorge le entró como un camión, como solo él sabe hacerlo", comentó Rodrigo Lussich.

"Joni Viale está haciendo una especie de caza de brujas y todo... Algún día vas a tener que explicar cómo hiciste para comprarte la casa de un palo y medio", comenzó diciendo el conductor de C5N. Luego, agregó: "Fijate cuando vos hablás de los dueños de los medios, fijate quién es el que te paga el sueldo".

Jorge Rial apuntó contra Jonatan Viale Jorge Rial apuntó contra Jonatan Viale y lanzó una durísima acusación: "Es un..." En otra parte, Rial sacó el tema de la famosa nota con Javier Milei donde Viale fue interrumpido y comentó que "¿Saben por qué salió al aire? Porque lo odian a Joni Viale los compañeros. Esa nota, ese pedazo lo mandaron al aire a propósito, no fue un error y no se le escapó a nadie".