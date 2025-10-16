Alan Lez, subcampeón de La Voz Argentina, consiguió el "trabajo de sus sueños" a horas de la final

Alan Lez, el subcampeón de La Voz Argentina, anunció en redes sociales que consiguió el trabajo de sus sueños apenas un día después de la final.

A solo horas de que finalizara la edición 2025 de La Voz Argentina, donde Nicolás Behringer se coronó campeón, uno de los protagonistas del certamen se llevó toda la atención mediática con una noticia que celebra el éxito más allá de la competencia. El subcampeón del Team Lali, Alan Lez, utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores que había conseguido "el trabajo de sus sueños", confirmando el inicio de una prometedora carrera musical.

Qué trabajo consiguió el subcampeón de La Voz Argentina la voz argentina subcampeon (2) El subcampeón de La Voz Argentina se llevó todos los aplausos. @telefe El joven artista demostró que su paso por el reality de canto de Telefe no fue más que la plataforma de lanzamiento para una agenda cargada de compromisos. Alan Lez no solo celebró este logro personal en el ámbito profesional, sino que ya se prepara para presentarse en escenarios de gran convocatoria en las próximas semanas.

la voz argentina subcampeon Alan Lez fue parte del Team Lali. @lali La gran noticia que compartió Alan Lez en su cuenta de X emocionó rápidamente a sus seguidore al anunciar que el próximo 1 de noviembre tendrá una presentación que definió como un momento muy especial. "Ahora sí: les anuncio que el 1 de noviembre estoy tocando en la Marcha del Orgullo. La felicidad es absoluta”, escribió.

Este anuncio se produjo a menos de 24 horas de la gran final del certamen, donde Alan Lez demostró el alcance de su talento al quedar como subcampeón. Su rápida inserción en eventos de gran magnitud confirma que su figura ya es una de las más solicitadas en la escena musical actual.