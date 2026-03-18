Afirman que Ricky Martin no se presentaría en Mendoza durante su gira en Argentina: el motivo

Gustavo Méndez fue quien compartió la noticia en su programa de streaming y contó todos los detalles.

El furor por los shows de Ricky Martin en Argentina es total y, en medio de todo esto, Mendoza surgió como una de las posibles provincias del interior donde el cantante haría uno de los espectáculo. Sin embargo, parece que esta opción se estaría diluyendo.

Fue el periodista Gustavo Méndez quien decidió contar la información que le llegó en las últimas horas con respecto a la fecha en Mendoza: "Hoy Mendoza está descartado y no creo que lo sumen". También afirmó que nuestra provincia estaba en la lista junto a Buenos Aires, Córdoba y Rosario (fechas ya confirmadas).

En cuanto a los motivos, Méndez confirmó que "lo que me cuentan es que con la casa productora de Mendoza no se pusieron de acuerdo y no se va a presentar hoy, tal vez en los próximos días cambia".

La información sobre los shows de Ricky Martin en Argentina Afirman que Ricky Martin no se presentaría en Mendoza durante su gira en Argentina: los motivos Respecto al show en la provincia de Córdoba, el periodista sostuvo que "desde la producción de Ricky Martin y desde los socios que están en Córdoba querían hacer una segunda fecha como en Buenos Aires y hay problemas con el estadio Kempes. No hay fecha para que se pueda presentar en el Kempes".