Los looks más osados, sexys y llamativos de la Vendimia para Todos 2026

La Vendimia para Todxs se consolidó, una vez más, como el escenario predilecto para quienes ven en la moda una herramienta de expresión artística, transformando la velada en una verdadera pasarela.

Un inagotable desfile de asistentes que aprovecharon la gala para lucir piezas exclusivas. Mirá la galería de fotos al final de la nota.

En una noche donde el termómetro mendocino acompañó la intensidad del festejo, la llegada al Arena Maipú se sintió como una procesión de estilo. Si bien el negro suele ser el refugio seguro de la etiqueta nocturna, en esta edición aniversario de la Vendimia para Todos, el color y el brillo reclamaron su trono. Gabriel y Fernando Canci dieron el puntapié inicial con una estética impecable, pero fue el público el que terminó de configurar una atmósfera donde la elegancia se midió en términos de audacia y originalidad.

La libertad fue la tendencia principal de la velada. Artistas de la escena local y referentes de la cultura urbana se animaron a siluetas que desafiaron las convenciones de género, utilizando el evento como una vidriera para lucir los mejores atuendos. Desde transparencias estratégicas hasta estructuras casi arquitectónicas en los hombros, cada rincón del Arena reflejaba un compromiso con el espectáculo. Fue la oportunidad perfecta para lucir esas piezas que, en otros contextos, quedarían guardadas por ser "demasiado", pero que aquí fueron la norma.

La pista de Vendimia para Todos se transformó en una verdadera pasarela Vendimia para todx 2026 (3) Luciana y Leonardo a puro brillo y elegancia. Foto: Maru Mena - MDZ Las Drag Queens, verdaderas arquitectas de la imagen, elevaron la vara con looks de impacto cinematográfico. Con pelucas esculpidas al detalle y maquillajes alucinantes, estas figuras aportaron la cuota de dramatismo necesaria para celebrar tres décadas de historia. No se trató solo de ropa, sino de performances vivientes que recorrieron los pasillos, convirtiendo cada encuentro en una oportunidad fotográfica digna de las mejores revistas de moda internacional.

Canci VPT 2026 Gabriel Canci lució impactantes atuendos durante el show. Foto: Prensa VPT El brillo, la transparencia y los metalizados funcionaron como el hilo conductor entre los asistentes más atrevidos. Las lentejuelas, los apliques de pedrería y los textiles reflectantes capturaron cada haz de luz de la superproducción de Brotherhood para esta VPT, creando un efecto inmersivo en la pista de baile. Esta explosión visual no fue casual; respondió a una necesidad de celebración colectiva donde el "más es más" se convirtió en el código implícito para honrar la trayectoria de un evento que nació en el under y hoy dicta tendencia.

VPT-30-AÑOS (9) El espectáculo hizo vibrar a mendocinos y turistas. Foto: Maru Mena - MDZ Finalmente, los vestidos, sastres, bodys con transparencias y los arneses demostraron que Mendoza posee una usina de creadores capaces de vestir con toda la onda que el evento amerita. La Vendimia para Todos 2026 no fue solo una fiesta musical; fue el recordatorio de que, cuando se da rienda suelta a la creatividad, la moda se transforma en un grito de libertad que resuena mucho más allá de la pasarela.