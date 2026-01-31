El programa de Telefe que se hunde en el rating y pierde a un integrante clave de su equipo

Uno de los ciclos del canal líder en audiencia enfrenta una serie de turbulencias, y ahora se dio a conocer la sorpresiva baja de uno de sus integrantes.

Si bien Telefe es el dueño indiscutido del rating de la televisión abierta argentina, un programa de su grilla que solía tener muy buenas mediciones, viene acusando señales de desgaste y ahora uno de sus integrantes anunció su salida del ciclo.

Estamos hablando de Ariel en su salsa, el envío de gastronomía que Telefe emite en la franja del mediodía y que en algunas ocasiones queda cabeza a cabeza, o por debajo del rating que marca El Zorro, lata de 1957 que eltrece repite por enésima vez en su pantalla.

En medio de la preocupación de los directivos de Telefe, que no están dispuestos a perder la delantera en los números en ningún segmento horario, ahora Ariel en su salsa enfrenta la baja de Javier Fernández, el locutor que le imprimía una notable cuota de humor y frescura al programa.

"Hoy es mi último programa en Ariel en su Salsa. Es la primera vez que decido irme de un ciclo. Espero encontrarlos pronto en la tele. Y si es en Telefe, mejor. Son ustedes muy amables", detalló a través de su cuenta de X Fernández, dejando entrever que la determinación de dar un paso al costado no estaría relacionada a tensiones con el canal, sino con el ciclo en cuestión.

Telefe sufre el desgaste en el rating de uno de sus programas estrella tuit locutor El locutor de Ariel en su salsa anunció su salida del programa. X @javifernandez Respecto a la debacle de Ariel en su salsa, en la que juega un rol importante las oscilaciones en su rating, Ángel de Brito detalló desde Bondi Live: "Se desmantela Ariel en su salsa, solo sobrevive Mica Viciconte. Hoy el locutor del programa, que es histórico en Telefe, puso un tuit que llamó mucho la atención”.