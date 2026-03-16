Quiénes son las figuras que compiten para conducir La Peña de Morfi tras la baja de Soledad Pastorutti

Tras caerse la negociación con la reconocida cantante, el canal evalúa una lista de cinco conductoras para la nueva temporada del programa.

El regreso de La Peña de Morfi a la pantalla de Telefe sigue rodeado de dudas sobre su conducción.

A pocas semanas del inicio de la temporada 2026 de La Peña de Morfi, el ciclo aún no tiene confirmada a la dupla que estará al frente del programa. Mientras el regreso del formato ya fue promocionado por Telefe, la definición de los conductores sigue envuelta en incertidumbre. En ese contexto, Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live detalles sobre las negociaciones que se están llevando adelante.

"Quiero contarles detalles de cómo viene el tema de La Peña de Morfi porque hasta acá hay más dudas que certezas. Telefe promocionó para este mes el programa que no va a salir al aire durante marzo", contó el periodista. Además, aseguró que Soledad Pastorutti estuvo muy cerca de asumir la conducción, aunque finalmente no prosperó por una diferencia económica. También indicó que Diego Leuco habría aceptado de palabra sumarse al proyecto, pero que todavía no firmó contrato.

Soledad Pastorutti denim falda Según contó Juan Etchegoyen, Soledad Pastorutti no se sumaría a la conducción del programa. En medio de este escenario, el comunicador aseguró que hay varias figuras en evaluación para ocupar el rol principal.

"El listado que te voy a dar es la danza de nombres que Telefe y la productora del ciclo Corner deberán elegir. Se trata de Laurita Fernández, Carina Zampini, Sol Pérez, Paula Chaves y Sabrina Rojas", detalló el conductor.

Esto fue lo que dijo Juan Etchegoyen en Mitre Live sobre La Peña de Morfi Se Conocieron Las Candidatas Que Podrían Conducir La Peña De Morfi Juan Etchegoyen también contó que habló con algunas de las posibles candidatas. "Yo hablé personalmente con dos de ellas. Hablé con Sol y con Carina. Las dos me dicen que les encantaría hacerlo pero que hasta ahora no se comunicaron con ellas. Laurita tiene contacto con Telefe casi permanente. Paula Chaves ya trabajó y su salida fue polémica después que elijan a Wanda Nara para Bake Off y queda el nombre de Sabrina Rojas que es figura de la productora así que podría darse".