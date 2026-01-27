Rating al rojo vivo: el preocupante promedio de MasterChef Celebrity en un enero negro para la TV

Entre el éxito impensado de una lata antigua y el bajón de los realities, Telefe y El Trece recalculan sus estrategias para febrero.

El promedio de 11,2 puntos de Telefe alcanzó para ganar la franja en un enero crítico. / Telefe

La televisión argentina atraviesa un cierre de enero para el olvido y las alarmas ya suenan con fuerza en las oficinas de los programadores. Según reveló Ángel de Brito, el balance del primer mes de 2026 arroja cifras "críticas" que tienen a las autoridades de las señales líderes en un estado de desesperación total.

Ángel de Brito en LAM Ángel de Brito advirtió sobre el malestar de los directivos de los canales por el bajo encendido. Captura de TV La apatía del público frente a la pantalla chica se tradujo en un fenómeno insólito en Canal 13: el programa con mejor rendimiento de todo el período fue El Zorro, la legendaria serie en blanco y negro que logró superar a todas las producciones originales y estrenos de verano.

MasterChef Celebrity lidera el prime time en una noche difícil Ni siquiera el tanque de Telefe pudo escapar a la tendencia negativa que marca el termómetro del encendido. En la emisión del lunes 26 de enero, la gala de eliminación de MasterChef Celebrity logró quedarse con la cima del podio, aunque con números que en otros años hubieran sido considerados insuficientes.

MasterChef Celebrity ¿Qué pasa con Pasapalabra? El ciclo de cocina arrancó con un piso de 10,3 puntos heredado de Pasapalabra y, tras algunas oscilaciones, alcanzó una marca máxima de 12,9 puntos, cerrando la jornada con un promedio general de 11,2.

Pasapalabra ¿Fracaso para Pasapalabra? Foto: gentileza Telefe. Mientras el reality gastronómico intentaba estirar su ventaja, la apuesta por el cine en otros canales apenas logró arañar los 4 puntos de promedio, quedando en un cómodo pero tibio segundo lugar. Por su parte, el tercer puesto del prime time quedó en manos de Laurita Fernández; su programa Bienvenidos a ganar cosechó apenas 2,2 puntos de audiencia.