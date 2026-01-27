Rating al rojo vivo: el preocupante promedio de MasterChef Celebrity en un enero negro para la TV
Entre el éxito impensado de una lata antigua y el bajón de los realities, Telefe y El Trece recalculan sus estrategias para febrero.
La televisión argentina atraviesa un cierre de enero para el olvido y las alarmas ya suenan con fuerza en las oficinas de los programadores. Según reveló Ángel de Brito, el balance del primer mes de 2026 arroja cifras "críticas" que tienen a las autoridades de las señales líderes en un estado de desesperación total.
La apatía del público frente a la pantalla chica se tradujo en un fenómeno insólito en Canal 13: el programa con mejor rendimiento de todo el período fue El Zorro, la legendaria serie en blanco y negro que logró superar a todas las producciones originales y estrenos de verano.
MasterChef Celebrity lidera el prime time en una noche difícil
Ni siquiera el tanque de Telefe pudo escapar a la tendencia negativa que marca el termómetro del encendido. En la emisión del lunes 26 de enero, la gala de eliminación de MasterChef Celebrity logró quedarse con la cima del podio, aunque con números que en otros años hubieran sido considerados insuficientes.
El ciclo de cocina arrancó con un piso de 10,3 puntos heredado de Pasapalabra y, tras algunas oscilaciones, alcanzó una marca máxima de 12,9 puntos, cerrando la jornada con un promedio general de 11,2.
Mientras el reality gastronómico intentaba estirar su ventaja, la apuesta por el cine en otros canales apenas logró arañar los 4 puntos de promedio, quedando en un cómodo pero tibio segundo lugar. Por su parte, el tercer puesto del prime time quedó en manos de Laurita Fernández; su programa Bienvenidos a ganar cosechó apenas 2,2 puntos de audiencia.
El panorama que describió De Brito en su programa pone en evidencia un cambio de hábito en los televidentes o, quizás, un agotamiento de los formatos actuales. Que una serie grabada hace décadas como El Zorro sea el estandarte de un canal abierto en pleno 2026 es el síntoma más claro de que las apuestas veraniegas no lograron conectar con la audiencia.