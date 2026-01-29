Telefe sufrió una humillante derrota en el rating: eltrece se impuso con un inoxidable clásico

El canal líder en la mediciones cayó este miércoles en una franja horaria en la que su rival dio el batacazo con una serie que repite por enésima vez.

Si bien Telefe es el líder indiscutido en el rating de la televisión abierta argentina, el canal de las pelotas no es ajeno a los embates de un verano con bajo encendido en la pantalla chica nacional, y este miércoles la señal puntera sufrió una humillante derrota por parte de un clásico emitido por eltrece; que se impuso en la competencia directa frente a uno de los productos estrella de su gran rival.

Más allá del desliz de Telefe, hay que señalar que la jornada en cuestión estuvo atravesada en una baja de las mediciones en el prime time, determinada por el partido que disputaron River y Gimnasia por el Torneo Apertura, con el triunfo del primero por 2 a 0 ante su contrincante.

De hecho, programas como LAM (América) y Bendita (El Nueve), vieron sus números afectados por enfrentar de manera simultánea al fútbol, y ambos ciclos alcanzaron promedios inferiores a los habituales. Concretamente, el envío que comanda Ángel de Brito hizo 2.5 puntos de rating, mientras que el resumen de lo mejor de la televisión del día que conduce Edith Hermida, marcó 1.8.

Sin embargo, lo más llamativo en las mediciones del miércoles se vivió en la franja del mediodía, cuando eltrece dio el batacazo con El Zorro, clásico que conquistó 4.4 puntos de rating y se consagró como lo más visto del día en la señal del solcito. Además, durante el tramo en que la inoxidable serie que data de 1957 y se emite por enésima vez, compitió en directo con Ariel en su salsa (Telefe), la ficción del héroe del antifaz midió 4.6 puntos, ganándole la pulseada al programa gastronómico, que consiguió 4.3.

Telefe cayó en el rating ante un clásico que programa eltrece El Zorro (apertura) En términos de costos, para los directivos de Telefe resulta humillante que una lata como El Zorro, explotada infinitamente por el eltrece a motor de una inversión ínfima, desplace en el rating a una propuesta con el presupuesto y despliegue propios de una producción como la de Ariel en su salsa.