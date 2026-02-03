La muestra de arte imperdible que celebra los 90 años de la Vendimia

El Museo Fader se suma a los festejos por los 90 años de la Vendimia con una exposición que podrás visitar hasta el 29 de Marzo. Todos los detalles en la nota.

En el año en que la Fiesta Nacional de la Vendimia celebra su 90° aniversario, el arte tomará un lugar central en los festejos. Bajo el nombre “Vendimia en el Fader”, el Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú – Casa Fader abrirá sus salas a una muestra patrimonial que propondrá mirar la Vendimia desde el ángulo de la creación artística y la memoria cultural.

La exposición es inaugurada el martes 3 de febrero y podrá visitarse con entrada gratuita en el museo ubicado en Mayor Drummond, Luján de Cuyo. La propuesta se extenderá hasta el domingo 29 de marzo, y estará abierta de martes a domingos, incluidos los feriados, de 10 a 18, respetando los horarios habituales del espacio.

Museo FADER El Museo Fader se suma a los festejos por los 90 años de la Vendimia. Organizada por la Subsecretaría de Cultura, la muestra reunirá más de diez obras de destacados artistas locales y nacionales, seleccionadas especialmente para conmemorar las nueve décadas de la fiesta máxima de los mendocinos. Cada pieza retratará la Vendimia desde distintas miradas y épocas, construyendo un relato visual que pondrá en valor el patrimonio artístico vinculado a esta celebración.

El recorrido incluirá diversas técnicas y lenguajes: serigrafía, pintura, xilografía, litografía y técnicas mixtas. Esta variedad no solo permitirá apreciar la riqueza estética de las obras, sino también comprender cómo la Vendimia inspiró, a lo largo del tiempo, a generaciones de artistas que encontraron en ella un símbolo identitario profundo.