Luis Petri reapareció en la Vendimia de Las Heras y tuvo reuniones por dos motivos

El diputado nacional, en lo que va de enero, tuvo participaciones mediáticas pero no públicas. La noche de este jueves se sentó junto al intendente de Las Heras, Francisco LoPresti quien fue el anfitrión, el ministro de Hacienda Victor Fayad, como representante del Gobierno provincial y la titular de Promendoza, Patricia Giménez, quien además es una importante referente petrista.

La tormenta que fue advertida por Defensa Civil hizo que la Fiesta de la Vendimia de Las Heras, como contó MDZ, se anticipara: en lugar de hacerse este viernes 30, las autoridades municipales decidieron realizarla el jueves 29 por la noche. La fiesta contó con la presencia de Petri como dirigente principal.

Petri fue durante los últimos dos años el ministro de Defensa de la Nación con una excelente relación con el presidente Javier Milei y desde diciembre es diputado nacional. Encabezó la lista de la alianza La Libertad Avanza con Cambia Mendoza que ganó por amplio margen en la provincia.

Ha demostrado en sus declaraciones mediáticas que está dispuesto a ser un defensor férreo de las políticas nacionales como la baja de la edad de la imputabilidad, que plantea el Gobierno nacional y que Petri ha fundamentado cada vez que lo han consultado.

Se sabe que quiere el año que viene ser candidato a gobernador de Mendoza y tiene muchas chances por su imagen positiva. Las Vendimias son una vidriera política no sólo para los funcionarios sino principalmente para quienes se postulan a cargos electivos, por eso, es posible que se lo vea en alguna otra.

La noche de este jueves 29 fue muy especial porque como representante del Ejecutivo provincial estuvo Fayad que tiene un perfil técnico y no político como otros ministros. Además, Gimenez, quien hoy es la titular de PRO Mendoza pero hace dos años fue la precandidata a gobernador de Petri, en la primaria que perdió pero a la vez ganó: comenzó a construir su caudal político y su espacio como futuro candidato. El diputado nacional tuvo mucho contacto con la gente que asistió a la Vendimia.

Luis Petri, en la Vendimia de Las Heras. Prensa Luis Petri

Petri y el 2026

El jueves también fue un día de reuniones para Petri. Estuvo en su fundación, Mendocinos por el futuro, aquella que creó a fines del 2022 y en la que el verano del 2023 dejó en claro que iría por la gobernación.

Lo que vino después, lejos de cerrar las puertas, fue generar espacios de discusión, utilizar el edificio de la Fundación que queda en la Quinta Sección de Ciudad como un búnker donde su grupo político fue creciendo e invitar a charlas públicas.

Este jueves hubo encuentro con los equipos técnicos y también con la juventud petrista que tiene una dinámica de militancia. Hubo además, fotos de las reuniones y el diputado contó a MDZ que las reuniones se debieron a dos razones: la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad, dos normas que impulsa el Gobierno nacional y de las que él será un defensor a ultranza.

Este 2026, claro está, no será cualquier año, el previo al electoral, en el que en el espacio liberal-radical, también se anotan como posibles candidatos a gobernador el intendente de la Ciudad Ulpiano Suarez y el ministro de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar.