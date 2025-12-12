El gesto íntimo de Cristina Pérez con Luis Petri que dejó sin palabras a Mario Pergolini
La periodista fue invitada este jueves a Otro día perdido y, al hablar de su relación con el político, sorprendió a Mario Pergolini con un detalle inesperado.
Cristina Pérez pasó este jueves por Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por Eltrece. En su visita al ciclo, la periodista habló sobre su vida personal y sorprendió al compartir detalles de su relación con Luis Petri.
"¿Tenés tiempo para algún hobby?", quiso saber el conductor. "Trato de leer, que eso es muy importante para mí, entreno y también trato de tener nuestros momentos en el día con Luis, mi marido, porque los dos trabajamos un montón", respondió la comunicadora.
En ese contexto, Pergolini quiso saber más sobre su casamiento. "Nos casamos con cura, hubo anillo, hubo tatuaje", confesó Pérez, mientras mostraba el tatuaje con la inicial del político.
Luego aclaró: "Pero no hubo registro civil porque lo nuestro no es con el Estado". Sus palabras despertaron aplausos en el estudio.
Esto fue lo que dijo Cristina Pérez en Otro día perdido sobre su relación con Luis Petri
Más adelante, la periodista recordó una anécdota familiar vinculada a ese tatuaje: "Igual, es re loco porque cuando nos hicimos el tatuaje, le presento a Luis a mi papá. Mi papá nunca me aprobó un novio hasta Luis. O sea, nunca le caían bien. Y Luis le cayó bien, tipo, lo adoptó. Y cuando le mostramos que nos habíamos hecho el tatuaje, me contó algo que yo no sabía, que me voló la cabeza, que su primera novia había sido de San Martín, Mendoza, que es de donde es Luis, y que se habían hecho un tatuaje con el nombre".