¿Nuevo hijo dentro del penal? Se dio a conocer el resultado del test de embarazo de Morena Rial

Morena Rial, detenida en la Unidad 51 de Magdalena, se sometió a una prueba ordenada por la Justicia para confirmar o descartar su tercer embarazo.

El antecedente del embarazo de Amadeo, la clave que impide descartar la gestación de Morena. / Captura TV

La situación de Morena Rial tras las rejas en la Unidad 51 de Magdalena continúa generando gran expectativa. Luego de que sus abogados plantearan ante la Justicia la posibilidad de que la hija de Jorge Rial estuviera cursando un embarazo, la jueza actuante ordenó de inmediato la realización de análisis para esclarecer su estado de salud.

La duda persiste a pesar del resultado de Morena Rial Qué resultado dio el test de Morena Rial. Durante la emisión del programa DDM, el periodista Martín Candalaft reveló los resultados iniciales de las pruebas realizadas dentro del penal. La primera prueba de embarazo arrojó un resultado negativo. Sin embargo, el resultado no fue suficiente para cerrar la investigación. Candalaft explicó que, a pesar del negativo, la magistrada ordenó un "informe médico completo con análisis de sangre y ecografía".

Diseño sin título (5) Cuáles son los primeros resultados sobre un embarazo en Morena Rial. Foto: Instagram Morena Rial Este rigor extra se debe a una fuerte especulación inicial de la defensa de la detenida, ya que se manejaba la posibilidad de que Morena estuviera de hasta "cinco meses", algo que el test de orina casero no habría detectado si la gestación estaba muy avanzada.

El abogado de la influencer, Martín Leiro, confirmó la realización del primer estudio, aunque con un matiz de desconfianza. "Yo había llevado un test, pero en el servicio igual había. La llevaron a sanidad y el servicio se quedó con el test. Después me dijo Morena que había dado negativo", relató el letrado sobre el proceso interno.