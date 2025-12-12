¡Bombazo! Se filtró quién sería el padre del bebé de Morena Rial
Guido Zaffora y el abogado Alejandro Cipolla revelaron la identidad del joven que sería el padre del nuevo bebé de Morena Rial.
La situación de Morena Rial en el penal de Magdalena se vuelve cada vez más compleja. Mientras la Justicia le niega el pedido de prisión domiciliaria, trascendió que la hija de Jorge Rial está experimentando diversos síntomas que hacen sospechar que estaría esperando a su tercer hijo.
Quién sería el padre del nuevo bebé de Morena Rial
Durante la última emisión del programa DDM, el periodista Guido Zaffora brindó información clave sobre este delicado momento. Tras confirmar que Morena se sometía a pruebas médicas para determinar si su malestar y sensibilidad anímica están relacionados con una gestación, uno de los panelistas indagó sobre la identidad del supuesto padre.
Te Podría Interesar
El abogado de la joven, Alejandro Cipolla, fue categórico al responder y mencionó solo el nombre de pila: "Rodrigo". Zaffora acotó que él también consultó a la influencer sobre su relación sentimental, confirmando que “Yo le pregunté a Morena sobre su vínculo y es Rodrigo”. Este joven sería el padre del bebé que la mediática podría estar gestando tras las rejas.
Zaffora agregó un dato inquietante, advirtiendo que la propia Morena estaría al tanto de lo que se comenta en los medios: “Me está llegando información del penal sobre que mientras se está haciendo el test nos están mirando”.
Respecto a los síntomas de Morena, Zaffora indicó que, si se confirma el embarazo, este sería de aproximadamente cinco meses. Por tal motivo, enfatizó que “Se impone ecografía, no un test de sangre, porque si tiene menos semanas esto es definitivo y confirma todo”. El panelista Martín Candalaft preguntó a Cipolla hace cuánto tiempo sabía de la presunta gestación, ya que se le había notado un movimiento en la zona abdominal de Morena, a lo que el letrado respondió: “Desde el lunes que presenté el escrito”.