¡Bombazo! Se filtró quién sería el padre del bebé de Morena Rial

Lo que se sabe sobre el posible embarazo de More Rial- / Archivo MDZ

La situación de Morena Rial en el penal de Magdalena se vuelve cada vez más compleja. Mientras la Justicia le niega el pedido de prisión domiciliaria, trascendió que la hija de Jorge Rial está experimentando diversos síntomas que hacen sospechar que estaría esperando a su tercer hijo.

Quién sería el padre del nuevo bebé de Morena Rial Durante la última emisión del programa DDM, el periodista Guido Zaffora brindó información clave sobre este delicado momento. Tras confirmar que Morena se sometía a pruebas médicas para determinar si su malestar y sensibilidad anímica están relacionados con una gestación, uno de los panelistas indagó sobre la identidad del supuesto padre.

Morena Rial (1) Morena estaría embarazada por tercera vez. Instagram/ @moreerial. El abogado de la joven, Alejandro Cipolla, fue categórico al responder y mencionó solo el nombre de pila: "Rodrigo". Zaffora acotó que él también consultó a la influencer sobre su relación sentimental, confirmando que “Yo le pregunté a Morena sobre su vínculo y es Rodrigo”. Este joven sería el padre del bebé que la mediática podría estar gestando tras las rejas.

Zaffora agregó un dato inquietante, advirtiendo que la propia Morena estaría al tanto de lo que se comenta en los medios: “Me está llegando información del penal sobre que mientras se está haciendo el test nos están mirando”.