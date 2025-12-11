Revelaron que Morena Rial estaría embarazada: los detalles que contó un periodista de espectáculos
La hija del reconocido conductor sigue detenida y le fue negado un beneficio clave. Sin embargo, un documento de su defensa alerta a la Justicia.
El panorama legal para Morena Rial se ha vuelto más complejo tras una reciente determinación judicial. En las últimas horas, la Cámara de apelaciones ratificó la decisión de negar la excarcelación y el beneficio de la prisión domiciliaria a la detenida, quien permanece bajo custodia. Este dictamen, que mantiene su actual situación de privación de la libertad, ha generado gran repercusión en el ámbito de los espectáculos y ha sido detallado por fuentes cercanas a la causa.
“Le rechazaron la prisión domiciliaria,” informó el periodista Martín Candalaft en el programa DDM (América TV). Pero la novedad más resonante no provino del rechazo mismo, sino de un documento presentado por la defensa legal de la joven que ha introducido un elemento inesperado en el proceso judicial.
La presentación judicial de Morena Rial y su posible embarazo
El 8 de diciembre pasado, los representantes legales de Morena Rial interpusieron un escrito ante la Cámara, el cual contiene la sorprendente alegación de un estado de gestación. Esta presentación alteró el curso normal del expediente, obligando a los magistrados a considerar un nuevo factor. La respuesta de los jueces fue inmediata: no otorgaron el beneficio solicitado, pero sí pusieron en conocimiento a la jueza de grado, Andrea Rodríguez Mentasti, para que actúe en consecuencia.
Según lo expresado textualmente por la autoridad judicial: “Poner en conocimiento a la jueza de grado, Andrea Rodríguez Mentasti, de la presentación efectuada por la defensa en la que refiere que la señora Rial estaría cursando un embarazo y deberá tomar las medidas que estime correspondientes a fin de verificar lo informado”.
El análisis del periodista Candalaft causó gran sorpresa en Mariana Fabbiani, resumiendo con claridad: “Hoy los jueces dicen: no le damos la domiciliaria, y le informamos a la jueza que los abogados dicen que está embarazada, para que la jueza confirme si es así para que tome las medidas pertinentes”. La pelota quedó ahora del lado de la jueza de primera instancia, que deberá iniciar los trámites para confirmar o desestimar el hecho.
Las declaraciones de los abogados de Morena Rial
La versión sobre el posible embarazo fue confrontada por el equipo legal de la detenida. Martín Leiro, uno de los letrados de la hija del reconocido conductor, dialogó con el equipo de Mariana Fabbiani y especificó el alcance de la presentación. El abogado no afirmó un embarazo con certeza, sino que informó una posibilidad: “Nosotros informamos un posible embarazo porque estaría sufriendo un atraso...”.
En la misma línea, el abogado Alejandro Cipolla envió un mensaje al panelista Guido Záffora, manteniendo la cautela y la incertidumbre sobre el estado de la joven. “Puede estar embarazada, pero no se sabe, puede ser otra cosa,” expresó, minimizando la certeza del hecho y enfocándose en la necesidad de la verificación clínica. El desenlace de esta situación, que oscila entre lo judicial y lo personal, sigue siendo incierto.