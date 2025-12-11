Revelaron que Morena Rial estaría embarazada: los detalles que contó un periodista de espectáculos

La hija del reconocido conductor sigue detenida y le fue negado un beneficio clave. Sin embargo, un documento de su defensa alerta a la Justicia.

El panorama legal para Morena Rial se ha vuelto más complejo tras una reciente determinación judicial. En las últimas horas, la Cámara de apelaciones ratificó la decisión de negar la excarcelación y el beneficio de la prisión domiciliaria a la detenida, quien permanece bajo custodia. Este dictamen, que mantiene su actual situación de privación de la libertad, ha generado gran repercusión en el ámbito de los espectáculos y ha sido detallado por fuentes cercanas a la causa.

“Le rechazaron la prisión domiciliaria,” informó el periodista Martín Candalaft en el programa DDM (América TV). Pero la novedad más resonante no provino del rechazo mismo, sino de un documento presentado por la defensa legal de la joven que ha introducido un elemento inesperado en el proceso judicial.

La presentación judicial de Morena Rial y su posible embarazo Caso Morena Rial: la justicia rechazó la excarcelación y una presentación clave por posible embarazo complica la situación Caso Morena Rial: la justicia rechazó la excarcelación y una presentación clave por posible embarazo complica la situación. Video: DDM (América TV) El 8 de diciembre pasado, los representantes legales de Morena Rial interpusieron un escrito ante la Cámara, el cual contiene la sorprendente alegación de un estado de gestación. Esta presentación alteró el curso normal del expediente, obligando a los magistrados a considerar un nuevo factor. La respuesta de los jueces fue inmediata: no otorgaron el beneficio solicitado, pero sí pusieron en conocimiento a la jueza de grado, Andrea Rodríguez Mentasti, para que actúe en consecuencia.

Según lo expresado textualmente por la autoridad judicial: “Poner en conocimiento a la jueza de grado, Andrea Rodríguez Mentasti, de la presentación efectuada por la defensa en la que refiere que la señora Rial estaría cursando un embarazo y deberá tomar las medidas que estime correspondientes a fin de verificar lo informado”.

El análisis del periodista Candalaft causó gran sorpresa en Mariana Fabbiani, resumiendo con claridad: “Hoy los jueces dicen: no le damos la domiciliaria, y le informamos a la jueza que los abogados dicen que está embarazada, para que la jueza confirme si es así para que tome las medidas pertinentes”. La pelota quedó ahora del lado de la jueza de primera instancia, que deberá iniciar los trámites para confirmar o desestimar el hecho.