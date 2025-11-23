Morena Rial en problemas: la foto de Instagram que circuló desde el penal y complicó su situación judicial

La polémica imagen compartida por Morena Rial desde la prisión podría agravar su situación. Qué mostró y qué pasará con ella.

Morena Rial vuelve a quedar en el ojo de la tormenta, esta vez por una acción que podría traerle serias consecuencias judiciales. La hija de Jorge Rial generó polémica tras la difusión de una fotografía publicada en las stories de su cuenta de Instagram desde la prisión.

El beneficio en duda por una foto de Instagram Aunque la story fue eliminada de sus redes sociales rápidamente, la imagen no tardó en circular y captar la atención de los medios y del ámbito legal. En la postal que se viralizó, la influencer se muestra con una amiga, sosteniendo al que sería su hijo menor, y con un mensaje afectivo: “Los amo”.

la-foto-que-habria-publicado-morena-rial-desde-la-carcel-que-genero-polemica-foto-captura-de-instagr La story de Instagram de Morena Rial junto a su hijo y una amiga que se viralizó. Captura IG Esta fotografía resulta sumamente delicada, dado el contexto actual de la mediática. Días atrás, Morena logró un avance significativo en su defensa: su abogado consiguió que se le otorgara el beneficio de tener un teléfono celular en el penal, una herramienta clave para su comunicación y bienestar.

Morena Rial Morena se encuentra muy triste. Foto: Instagram/ @morerial. Sin embargo, el uso indebido del dispositivo para realizar publicaciones en redes sociales podría considerarse una violación a las condiciones impuestas por la justicia. Esta acción podría retroceder su situación y poner en serio peligro el logro obtenido por su defensa legal.