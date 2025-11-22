Cae OLGA: un importante conductor del streaming se despedirá de su programa en diciembre

Una de las principales figuras del exitoso canal de streaming Olga, anunció su despedida de su programa matutino a partir del año 2026.

La producción de Olga le pidió al conductor que guarde el secreto de su renuncia hasta encontrar un reemplazo. / @olgaenvivo

El streaming argentino se prepara para una baja sensible en su grilla. Un rostro sumamente reconocido e importante del canal Olga anunciará próximamente el fin de su ciclo en su programa, aunque seguirá vinculado a la plataforma con un nuevo rol. Se trata de Fernando Dente, quien dejará la conducción de Paraíso Fiscal en el mes de diciembre, según trascendió en el programa Puro Show.

Fer Dente se va de Paraíso Fiscal. Los motivos de la baja en OLGA La principal razón detrás de la partida de Dente es el desgaste físico que le genera el exigente horario del ciclo: "Está cansado y decidió dejar su programa. Dice que es físicamente". El programa de la celebrity arranca muy temprano, "a las seis de la mañana hasta las ocho", un horario que Dente ya no podría sostener.

ferdente_1763647573737 Fernando Dente dejará la conducción de Paraíso Fiscal en el mes de diciembre. @ferdente A este motivo personal se suma una tentadora propuesta que lo vinculará con otro proyecto de gran envergadura. A Dente le ofrecieron asumir la producción del musical HAIRSPRAY, la obra que tendrá como protagonista al reconocido chef Damián Betular. De esta forma, el conductor cambiará los micrófonos del streaming por las luces del teatro.

ferdente_1763647704154 El conductor de Olga confesó que está "cansado" por el horario de su programa. @ferdente Sin embargo, la noticia aún no ha sido comunicada de manera oficial al público. Según la información difundida, la producción del canal le solicitó al artista que mantenga el anuncio en secreto por el momento. Al parecer, "le pidieron que por favor todavía no diga que se va para encontrar un reemplazo" de peso que pueda llenar el vacío que dejará Dente en el espacio matutino de la plataforma.