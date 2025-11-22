Cae OLGA: un importante conductor del streaming se despedirá de su programa en diciembre
Una de las principales figuras del exitoso canal de streaming Olga, anunció su despedida de su programa matutino a partir del año 2026.
El streaming argentino se prepara para una baja sensible en su grilla. Un rostro sumamente reconocido e importante del canal Olga anunciará próximamente el fin de su ciclo en su programa, aunque seguirá vinculado a la plataforma con un nuevo rol. Se trata de Fernando Dente, quien dejará la conducción de Paraíso Fiscal en el mes de diciembre, según trascendió en el programa Puro Show.
Los motivos de la baja en OLGA
La principal razón detrás de la partida de Dente es el desgaste físico que le genera el exigente horario del ciclo: "Está cansado y decidió dejar su programa. Dice que es físicamente". El programa de la celebrity arranca muy temprano, "a las seis de la mañana hasta las ocho", un horario que Dente ya no podría sostener.
Te Podría Interesar
A este motivo personal se suma una tentadora propuesta que lo vinculará con otro proyecto de gran envergadura. A Dente le ofrecieron asumir la producción del musical HAIRSPRAY, la obra que tendrá como protagonista al reconocido chef Damián Betular. De esta forma, el conductor cambiará los micrófonos del streaming por las luces del teatro.
Sin embargo, la noticia aún no ha sido comunicada de manera oficial al público. Según la información difundida, la producción del canal le solicitó al artista que mantenga el anuncio en secreto por el momento. Al parecer, "le pidieron que por favor todavía no diga que se va para encontrar un reemplazo" de peso que pueda llenar el vacío que dejará Dente en el espacio matutino de la plataforma.
De esta forma, aunque la salida de Fer Dente de la conducción de Paraíso Fiscal es un hecho, se sabe que el actor y director seguirá ligado a la plataforma de streaming Olga, aunque desde un rol detrás de cámara o en un proyecto distinto. El desafío ahora recae sobre los ejecutivos del canal, que deberán moverse rápido para anunciar al sucesor.